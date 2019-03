Aviva s'associe avec The Hartford pour offrir des services transfrontaliers à des entreprises canadiennes faisant des affaires aux États-unis





TORONTO, le 27 mars 2019 /CNW/ - Aviva Canada a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec The Hartford, un assureur de premier plan aux États-Unis, afin de répondre aux exigences relatives au service complet et à la stratégie de nos clients et courtiers en assurance des PME et des Grands comptes au Canada ayant des activités et des actifs aux États-Unis.

The Hartford procurera à Aviva Canada des capacités transfrontalières multi-catégories aux États-Unis, ce qui permettra à Aviva d'offrir à ses clients et à ses courtiers de l'assurance des entreprises une gamme de produits et de services de pointe.

John Mattioli, directeur administratif, Grands comptes et assurance spécialisée à Aviva Canada, a déclaré : «?Pour faire face à la concurrence en assurance des entreprises, nous devons être présents là où sont nos clients, et avec des échanges bilatéraux se chiffrant à des centaines de milliards de dollars entre le Canada et les États-Unis, ce partenariat nous permet de fournir un éventail de solutions qui tiennent compte des risques auxquels sont exposés nos clients au sud de la frontière.?»

«?Tout comme Aviva, The Hartford a plus de 200 ans et partage des valeurs similaires. Il s'agit donc d'un partenariat idéal alors que nous entamons la prochaine étape de notre croissance?», ajoute-t-il.

Non seulement Aviva offrira-t-elle des polices d'assurance à ses clients aux États-Unis et au Canada, mais elle a intégré le réseau mondial des assureurs Hartford (The Hartford's Global Insurer Network) et elle effectuera la prestation de service des contrats du réseau mondial pour les clients de l'assureur Hartford aux États-Unis qui mènent des activités commerciales dans d'autres pays.

«?Alors que nous continuons à élargir nos capacités multinationales, nous sommes ravis d'accueillir Aviva dans le réseau mondial des assureurs Hartford, a ajouté Mo Tooker, chef de l'Assurance des moyennes et grandes entreprises à The Hartford. Faire affaire à l'étranger présente une nouvelle série de défis et nous nous engageons à offrir à nos clients des solutions d'assurance complètes là où ils en ont besoin?».

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada. Elle offre des produits d'assurance à 2,8 millions de clients pour protéger leur résidence, leur automobile, leurs loisirs et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de trois millions d'assurés et des diverses collectivités.

Aviva Canada, c'est aussi le Fonds communautaire Aviva, la plus ancienne compétition de financement en ligne de projets communautaires au Canada. Depuis son lancement en 2009, le Fonds a versé 9,5 millions de dollars à plus de 400 groupes communautaires et organisations caritatives des quatre coins du pays. Aviva Canada - 300 ans de bon sens et de solutions d'assurance innovantes pour tous les Canadiens.

Pour en savoir plus, consulter aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

À propos de Grands comptes et assurance spécialisée (GCS) d'Aviva

Aviva GCS vise l'élaboration de solutions appropriées à l'intention des clients des Grands comptes et de leurs courtiers, travaillant en étroite collaboration pour fournir un programme personnalisé répondant à leurs exigences au Canada et dans le monde entier.

Ce type d'assurance est conçue pour les clients ayant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions $ CA ou des primes totales d'assurance de plus de 500?000 $ CA dans plusieurs branches. C'est pourquoi elle exige une approche particulière et unique dans un marché traditionnel ; en d'autres termes, elle doit être axée sur l'industrie tout en misant sur une étroite relation avec les clients, une offre de service unique et nos avantages de distribution.

SOURCE Aviva Canada Inc.

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 12:00 et diffusé par :