Le règlement visant la protection de maisons de type shoebox s'appliquera maintenant à l'ensemble de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie





MONTRÉAL, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'administration du maire François William Croteau se réjouit de l'entrée en vigueur de l'intégralité de son règlement visant la protection des maisons de type shoebox, dont quelques articles étaient contestés dans certains secteurs de l'arrondissement.

« Aujourd'hui, c'est l'ensemble des shoebox qui sont désormais protégées contre la spéculation foncière, leur altération et leur disparition, a précisé François William Croteau. En établissant un cadre d'intervention clair et opérable, les propriétaires et les professionnels peuvent dorénavant comprendre les attentes de l'Arrondissement envers leur projet. Je suis heureux que Rosemont-La Petite-Patrie ait agi afin de pérenniser la présence des shoebox dans son paysage. »

Sujettes à des décennies d'indifférence réglementaire, d'altération et d'évolution irrégulière, les 561 maisons 'shoebox' de Rosemont-La Petite-Patrie ont d'abord été répertoriées puis caractérisées par l'Arrondissement, qui a ensuite consulté le Conseil du patrimoine et écouté des dizaines de propriétaires, dont certains ont déposé un mémoire, lors d'une assemblée publique. Les professionnels et les élu.e.s ont également consulté l'avis d'architectes et d'experts oeuvrant dans le domaine du patrimoine afin que le règlement réponde le mieux possible aux considérations de tous.

« Sans avoir l'ampleur des énoncés d'intérêt patrimonial qui se prêtent davantage aux monuments et aux artéfacts exemplaires, Rosemont-La Petite-Patrie a su trouver une nouvelle voie vers une protection accrue de son patrimoine bâti modeste et vernaculaire dont s'inspirent aujourd'hui d'autres arrondissements, a ajouté Christine Gosselin, conseillère de la ville, responsable de la culture, du patrimoine et du design.

Je salue le travail de nos professionnels de l'Arrondissement, qui reconnaissent que l'intérêt patrimonial d'un cadre bâti résidentiel montréalais se situe dans la composition de ses rues et du milieu de vie. »

Pour toute demande d'information supplémentaire, n'hésitez pas à consulter le site internet dédié au règlement à l'adresse : ville.montreal.qc.ca/rpp/permis/shoebox. Vous pouvez également vous présenter au comptoir des permis de l'arrondissement situé au 5650, rue D'Iberville, 2e étage.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 11:59 et diffusé par :