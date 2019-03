Intelligence artificielle : le Conseil interprofessionnel s'implique





MONTRÉAL, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Plus qu'une simple volonté d'accompagner les ordres professionnels dans leur mission de protection du public, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), le regroupement des 46 ordres professionnels, entreprend une série d'actions pour assurer une vigie et un rôle-conseil sur l'impact du numérique. Pour le CIQ, il importe notamment d'agir dès maintenant pour s'assurer que le développement et l'implantation de l'intelligence artificielle (IA) soient au service de la population.

La première initiative du Conseil fut de signer, le 25 mars dernier, la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Avec la contribution d'une diversité d'acteurs publics et privés, le CIQ aide ainsi à jeter les bases d'un développement éthique et équitable de l'IA.

« L'éthique est au centre d'une pratique professionnelle responsable qui protège le public. C'est pourquoi le CIQ a voulu signer la Déclaration de Montréal : nous devons nous assurer que le bien-être des Québécoises et Québécois soit pris en considération dans le développement de l'IA », a expliqué madame Gyslaine Desrosiers, présidente du CIQ.

Dans la même logique d'actions, le CIQ a sauté sur l'occasion pour se joindre à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique (OIISIAN), une initiative réunissant bon nombre d'experts et financée par le gouvernement du Québec.

« Avec tout ce qu'on a vu et entendu dans la sphère publique sur l'IA, il devient difficile de démêler le vrai du faux. S'allier à des experts dans ce domaine permet ainsi d'avoir l'heure juste et d'agir rapidement pour trouver des réponses originales », spécifie Mme Desrosiers.

S'impliquer dans le champ de l'impact des technologies sur les pratiques professionnelles, ce n'est pas un terrain inconnu pour le CIQ qui multiplie ces dernières années ses recherches sur les changements numériques dans les professions réglementées.

« Le Conseil, par ses liens étroits avec les 46 ordres, est en mesure d'apporter une précieuse contribution en promouvant la protection du public comme ligne directrice au coeur des développements numériques en voies d'intégrer, voire d'envahir, tous les champs professionnels », ajoute madame Desrosiers.

Les 12 et 13 septembre prochains, le Conseil interprofessionnel du Québec tiendra un congrès à Montréal sur ces thèmes d'actualité.

À propos de la Déclaration de Montréal

Dévoilée en décembre 2018, la Déclaration se veut une proposition de lignes directrices pour développer et cadrer l'IA. En plus d'élaborer un cadre éthique quant à son développement et son déploiement, le document a pour objectif de guider la transition numérique vers une équité qui profite à tous et créer un espace public de dialogue.

À propos de l'OIISIAN

Regroupant près d'une vingtaine d'établissements universitaires et collégiaux en plus de 90 centres de recherche, les mandats de l'Observatoire interviennent à multiples niveaux : en recherche, en veille, en formation, en consultation publique et en recommandation en matière de lois et de politiques publiques.

À propos du CIQ

Le Conseil interprofessionnel du Québec regroupe les 46 ordres professionnels qui comptent plus de 390 000 membres, dont 61% sont des femmes, exerçant 54 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur plusieurs dossiers d'importance. Il agit également à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement provincial.

