Les productions de GMTFO vues plus de 8 millions de fois durant les deux premiers mois en Chine





TORONTO, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- GMTFO, le principal exportateur de productions éducatives en français en Ontario, est heureux d'annoncer son dernier contrat de distribution de contenu en Chine. Un nouvel accord passé avec le distributeur chinois JOLLY a été finalisé en décembre 2018, et les premiers résultats viennent de tomber : « Nous sommes ravis de voir que nos deux séries Chansons traditionnelles et Les Toopati ont été visionnées plus de 8 millions de fois en deux mois », s'est félicité Glenn O'Farrell, le PDG de la société. JOLLY est spécialisé dans la distribution de programmes audiovisuels en Chine continentale, à Hong Kong, Macao et Taïwan.

Dans un premier temps, JOLLY distribue des productions TFO présentant des chansons françaises traditionnelles animées par les personnages du spectacle Mini TFO. Le distributeur chinois met également sur le marché Les Toopati, une production TFO présentant des pantins dont les aventures se déroulent dans une crèche. D'autres contenus seront ajoutés au fur et à mesure du développement de la demande sur ce marché. JOLLY envisage également des séries supplémentaires.

La première tranche initiale de trois ans de cet accord est reconductible, et prévoit de diffuser sur dix réseaux de télévision et plateformes vidéos en ligne. Les productions GMTFO seront diffusées en français, bien que JOLLY réfléchisse à insérer des sous-titres.

« Nous sommes très fiers de cette initiative d'exportation des productions GMTFO vers le marché chinois. Ces derniers mois, JOLLY a testé avec succès nos programmes en Chine. Nous en voyons aujourd'hui les résultats concrets, qui confirment l'attrait international des contenus que nous produisons ici, dans nos studios en Ontario », a déclaré le Président-Directeur général de TFO, Glenn O'Farrell. Et de poursuivre : « Servir les enseignants et les familles en Ontario est notre mission première. Créer des opportunités d'exportation pour que nos voix créatives parviennent jusqu'à des publics d'apprenants au Canada mais aussi sur les marchés internationaux contribue à la pérennité des productions franco-ontariennes. »

Outre sa nouvelle percée sur le marché chinois, TFO distribue déjà ses produits aux États-Unis, en France, en Espagne et en Italie. Les contenus de TFO sont également disponibles sur plus de 22 chaînes Youtube et sont vus au total par 700 millions de personnes. En Ontario, ils desservent quelque 1,1 million de francophones et d'étudiants francophiles et 37 000 enseignants.

Contact : Carole Nkoa, Responsable en chef Marketing et Communications, +1-416-605-5113, cnkoa@tfo.org

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 11:32 et diffusé par :