L'INRS veut se saisir d'enjeux stratégiques pour le Québec





QUÉBEC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Afin de contribuer davantage, par l'enseignement et la recherche fondamentale et appliquée, au développement économique, social et culturel du Québec, l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) a dévoilé aujourd'hui son plan stratégique 2019-2024.

«?À l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation, l'INRS se tourne résolument vers l'avenir avec l'ambition de se saisir d'enjeux stratégiques supplémentaires pour accroître sa contribution au développement de la société québécoise?», résume son directeur général, M. Luc-Alain Giraldeau.

L'INRS a démontré sa grande pertinence comme catalyseur de recherche et d'innovation dans des secteurs hautement stratégiques pour le Québec. Ses professeures et professeurs se distinguent aussi par leur intensité de recherche, obtenant le plus haut financement moyen au Québec et occupant la troisième position à l'échelle canadienne.

Sur la base de ses succès historiques et de sa position de leader au Québec en recherche, l'INRS souhaite maintenant assumer de nouveaux mandats liés aux enjeux sociétaux émergents et renforcer sa capacité de formation et de recherche intersectorielles dans ses créneaux d'excellence.

«?Par sa performance et sa contribution scientifique et sociale, l'INRS a pour ambition de devenir une source de fierté pour toutes les Québécoises et tous les Québécois?», indique son directeur général, Luc-Alain Giraldeau.

Contribuer, rassembler, rayonner

Ce sont les trois orientations phares de ce plan stratégique qui vise à :

Accroître la capacité de recherche de l'INRS et répondre davantage aux enjeux sociétaux émergents.

Former à l'INRS une communauté interdisciplinaire, unie et collaborative.

Renforcer la renommée de l'INRS.

Rappelons que l'INRS est un établissement de recherche et d'enseignement universitaire de 2e et de 3e cycle organisé en quatre centres interdisciplinaires qui oeuvrent autour de thématiques stratégiques pour le Québec, soit :

l'eau, la Terre et l'environnement?;

l'énergie, les matériaux et les télécommunications?;

la santé et la biotechnologie?;

l'urbanisation, la culture et la société.

Nouvelle image

L'INRS a également profité de l'occasion pour harmoniser son identité visuelle. Cette nouvelle image sera déployée graduellement au cours des deux prochaines années.

À propos de l'INRS

L'Institut national de la recherche scientifique est le seul établissement universitaire au Québec dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Nos professeur(e)s et nos étudiant(e)s rayonnent dans le monde entier. En partenariat avec la communauté et l'industrie, nous sommes fiers de contribuer au développement de la société par nos découvertes et par la formation d'une relève capable d'innovation scientifique, sociale et technologique.

Le Plan stratégique 2019-2024 de l'INRS est disponible à l'adresse suivante : http://www.inrs.ca/universite/orientations-strategiques#plan

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 11:30 et diffusé par :