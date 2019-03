Décès d'Athéna Gervais - Le coroner dévoile ses recommandations

Tous les aînés du Canada méritent d'avoir une retraite sûre, digne et sans soucis financiers. Le gouvernement du Canada appuie les aînés pour qu'ils puissent profiter de leur retraite et rester actifs et engagés dans leur communauté. Aujourd'hui, le...

Au cours de leur vie, les aînés ont fait d'énormes contributions à leur communauté partout au Canada, et ils possèdent une mine de connaissances, d'expériences et de compétences que nous mettons tous à profit aujourd'hui. Aujourd'hui, la ministre...

Au cours de leur vie, les aînés ont fait d'énormes contributions à leurs communautés partout au Canada, et ils possèdent une mine de connaissances, d'expérience et de compétences qu'ils peuvent continuer à partager aujourd'hui. Aujourd'hui, , la...