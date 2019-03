Le programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia offre aux médecins canadiens des solutions uniques à chacune des étapes de leur carrière





TORONTO, le 27 mars 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le lancement du programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia (le « programme »), qui propose à la clientèle des médecins canadiens une gamme de services bancaires à chacune des étapes de leur carrière. Élaboré en collaboration avec Gestion financière MD, la seule firme de services financiers au pays se consacrant exclusivement au bien-être des médecins et de leur famille, le programme vise à favoriser la tranquillité d'esprit des médecins sur le plan financier.

« La Banque Scotia est consciente des exigences financières particulières que subissent les médecins tout au long de leur vie personnelle et professionnelle, a souligné Glen Gowland, vice-président à la direction et chef, Gestion de patrimoine mondiale à la Banque Scotia. Nous avons créé le programme Pro Santé+ pour répondre à ces besoins par la proposition de solutions financières adaptées à chacune des étapes de leur carrière - qu'il s'agisse d'un étudiant qui amorce son programme d'études, d'un professionnel qui démarre son cabinet ou d'un autre qui souhaite réduire ses activités - quel que soit le lieu de l'établissement d'enseignement ou du cabinet au Canada. »

Le programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia mise sur une vaste gamme de produits, de services et de connaissances spécialisées afin de créer des solutions qui répondent aux besoins financiers variés des étudiants, des résidents et des médecins en exercice ou à la retraite. Par exemple, les étudiants en médecine ont accès à des solutions de financement offrant une tarification et des modalités de remboursement flexibles et concurrentielles. Les médecins en exercice bénéficient d'une multitude d'avantages exclusifs pour les aider à démarrer et à gérer leur entreprise. Les médecins retraités, quant à eux, ont accès à des occasions de placement personnalisées qui les aideront à maintenir leur niveau de vie après leur carrière.

Le programme est le complément idéal à la gamme complète de services de gestion financière destinés aux médecins déjà offerts depuis cinquante ans par Gestion financière MD. Les médecins qui le souhaitent peuvent ainsi également profiter des services offerts par les conseillers et les gestionnaires de portefeuille chevronnés en gestion de patrimoine de Gestion financière MD, ainsi que des services autogérés (Courtier MD DirectMC) et des services de placement autonomes (ExO MDMD Direct) de Gestion financière MD.

« Grâce au programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia, les clients ont accès à un ensemble complet de solutions financières par l'intermédiaire d'un conseiller attitré, a déclaré Brian Peters, président et chef de la direction de Gestion financière MD. Ensemble, la Banque Scotia et Gestion financière MD cumulent une expérience de 237 ans, ce qui constitue une base solide qui aidera nos clients à atteindre leurs objectifs. »

Les médecins en exercice et les médecins en formation intéressés à en apprendre davantage sur le programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia peuvent consulter le site www.banquescotiaprosanteplus.com

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Des programmes adaptés aux besoins des étudiants en médecine, des résidents, et des médecins en exercice et à la retraite

La Banque Scotia a mis sur pied des programmes qui évoluent au fil de la carrière des médecins.

Début de carrière : Les dettes constituent une préoccupation majeure pour bon nombre d'étudiants et de résidents. Plus de 83 pour cent des diplômés en médecine au Canada déclarent avoir cumulé des dettes liées aux études dont la somme s'élève en moyenne à plus de 160 000 $, selon l'Association des facultés de médecine du Canada.1

Des études révèlent également que l'existence de dettes chez certains étudiants et diplômés en médecine a une incidence directe sur le risque d'épuisement professionnel, une situation qui les empêche d'apprendre et de performer pleinement.2

La Banque Scotia a créé un programme qui offre aux médecins en début de carrière la tranquillité d'esprit financière, et qui leur permet de se consacrer à ce qui compte le plus pour eux - leurs études et leur cheminement professionnel.

Le programme Professions libérales ScotiaMD pour étudiants offre :

Une aide financière proposant une tarification et des modalités de remboursement flexibles et concurrentielles.

Un forfait de services bancaires personnels complet offrant des économies et des remises.

L'accès à des solutions bancaires proposant une tarification parmi les plus avantageuses du secteur, sans révision annuelle ni nécessité de présenter une nouvelle demande.

Médecins en exercice : Pour les médecins en exercice, la Banque Scotia a mis sur pied un programme ciblé qui les aide à faire croître et à gérer leur clientèle tout en leur permettant de veiller à leurs propres intérêts et à ceux de leurs proches.

Outre le soutien d'un conseiller attitré, les médecins peuvent faire appel à une équipe nationale de spécialistes, Professionnels et soins de santé, qui offre des conseils ainsi que des produits et services taillés sur mesure pour les médecins.

Les services et produits offerts comprennent :

Un forfait de services bancaires personnels complet donnant accès à une équipe de conseillers qui connaissent les besoins uniques et spécialisés des professionnels médicaux tout au long de leur carrière.

Des taux concurrentiels sur les produits de crédit, ainsi qu'une bonification de taux sur les produits d'épargne et de dépôt à terme.

Des cartes de crédit de prestige pour répondre autant aux besoins personnels qu'aux besoins d'affaires.

Médecins à la retraite : Pour les médecins qui prendront bientôt leur retraite ou qui la commencent, le programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia est davantage axé sur les services bancaires privés3 et les occasions de placement qui permettent aux médecins de profiter pleinement de leur retraite.

En plus d'un forfait bancaire personnel complet, les médecins retraités bénéficient des services suivants :

Solution globale de crédit-patrimoine MC

Aide aux opérations bancaires

Service de conciergerie et de gestion de voyages à la fine pointe

Une ligne de crédit personnalisée qui leur permet de profiter des occasions de placement en tout temps.

Engagement envers la communauté des médecins : La Banque Scotia poursuit son engagement envers la communauté canadienne des médecins, notamment par une contribution de près de 50 millions de dollars consacrée à l'amélioration de la santé au Canada depuis les quatre dernières années - ce qui comprend l'investissement de 1,6 million de dollars annoncé récemment pour l'initiative Well Doc Alberta en collaboration avec Gestion financière MD et l'Association médicale canadienne - et, maintenant, avec le lancement du programme Pro Santé+ Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98 000 employés4 et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Gestion financière MD Inc.

Forte de près de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD n'a qu'un seul mandat : aider les médecins canadiens à accéder au bien-être financier. MD, dont l'actif sous administration s'élève à plus de 49 milliards de dollars, se consacre aux besoins des médecins canadiens et des membres de leur famille. MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces entreprises, consultez md.ca.

_____________________________________

1 Future MD Canada, L'Association des facultés de médecine du Canada, https://afmc.ca/sites/default/files/qa/Q3c.pdf

2 Medical student debt and major life choices other than specialty, 11 nov. 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4229497/

3 Réservé aux clients qui ont un actif à investir d'au moins 1 million de dollars.

4 L'effectif est établi sur une base de mise en équivalence à temps plein.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 11:00 et diffusé par :