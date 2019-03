McCain se joint aux donateurs de technologie nationaux du programme OPE





MONTRÉAL, 27 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'Excellence Canada (OPEC) est heureuse d'accueillir McCain Foods en tant que nouveau donateur multi provinces de technologie au programme Ordinateurs pour les écoles (OPE). Depuis 1993, ce programme du gouvernement du Canada a remis à neuf et distribué plus de 1.6 million d'ordinateurs à des écoles, des bibliothèques, des organisations à but non lucratif, des communautés autochtones et des familles admissibles à faible revenu.



Avec ce partenariat, le nom de McCain s'ajoute aux marques nationales qui soutiennent l'inclusion numérique en faisant don de leur technologie usagée au programme OPE.

« En s'engageant à donner leur technologie usagée au programme OPE, McCain aidera le programme à améliorer l'accessibilité aux technologies numériques chez les populations du Canada les plus menacés par l'exclusion numérique, a dit Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC. Au cours des 25 dernières années, le programme Ordinateurs pour les écoles a fourni des ressources et l'opportunité de développer des compétences numériques essentielles à des millions de Canadiens. »

La remise à neuf représente aussi une solution durable à l'équipement donné, en plus d'offrir une expérience de travail appréciable aux stagiaires qui sont au coeur du programme OPE, qui embauche plus de 300 jeunes stagiaires chaque année.

« McCain Foods est ravie de donner ses biens numériques sortants à Ordinateurs pour l'excellence Canada », a dit Steven Brewer, directeur régional des TI aux Amériques, McCain Foods Limited. « Encourager ce programme est un moyen fantastique de faire progresser nos efforts pour le développement durable tout en soutenant une grande cause à travers les communautés canadiennes. »

À propos du programme OPE

Ordinateurs pour les écoles est un programme national qui remet à neuf des équipements donnés par des organisations gouvernementales, des entreprises privées et des donateurs individuels pour l'usage des écoles, des bibliothèques, des organismes à but non lucratif, des communautés autochtones et des personnes à faible revenu admissibles.

À propos de CFSC-OPEC

Fondée en 2005, Computers for Success ? Canada Inc. | Ordinateurs pour l'excellence ? Canada inc. (CFSC-OPEC) est une organisation à but non lucratif qui soutient les impacts des programmes du gouvernement du Canada en inclusion numérique et en développement économique. Les services de CFSC-OPEC reposent sur quatre piliers : marketing et communications, développement de partenariats, planification stratégique et gestion de projets. Pour plus d'information visitez cfsc-opec.org.

Contact

Julie Brouard

Gestionnaire, Communications et partenariats

Ordinateurs pour l'excellence ? Canada inc.

julie.brouard@cfsc-opec.org





Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 11:00 et diffusé par :