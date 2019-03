Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Sarnia





SARNIA, ON, le 27 mars 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure concernant l'atténuation des inondations avec Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Mike Bradley, maire de la ville de Sarnia.

Date : Jeudi 28 mars 2019



Heure : 10 h 30 HNE



Lieu : Parc du centenaire

430, rue Front Nord

Sarnia (Ontario)

