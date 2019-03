Près de 580 000 dollars pour appuyer le développement de trois entreprises de Rouyn-Noranda





Le gouvernement du Canada soutient la réalisation des projets de Plastiques G Plus, Géliko et Innovscan

ROUYN-NORANDA, QC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Plastiques G Plus inc., Géliko inc. et Innovscan inc. pourront mieux poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 579 400 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à ces aides financières, l'entreprise Plastiques G Plus inc. pourra soutenir sa croissance et améliorer sa productivité, tandis que Géliko inc. procèdera à l'acquisition et à l'installation d'équipement spécialisé dans une usine au Nunavut. Quant à la contribution versée à Innovscan inc., elle permettra à cette entreprise en démarrage d'acquérir de l'équipement à la fine pointe de la technologie.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 1,5 million de dollars.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Ces trois entreprises démontrent une capacité exceptionnelle à développer des produits de niche dans des marchés prometteurs. Leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation sont des sources de progrès inestimables. L'appui financier de DEC leur permettra de saisir pleinement les occasions d'affaires qui se présenteront et de contribuer encore davantage à la vitalité économique de Rouyn-Noranda et du Nunavut. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en les soutenant dans la recherche de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements. Nos objectifs consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis aussi de savoir que de tels projets contribueront à la création de 10 emplois de qualité. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

L'aide financière accordée à Plastiques G Plus inc. a été consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, tandis que les contributions versées à Géliko inc. et Innovscan inc. proviennent du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CÉRI).

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Plastiques G Plus inc. Contribution remboursable de 389 400 $ sur un investissement total de 1 016 675 $ Plastiques G Plus inc. est une société par actions constituée en mai 1995. Elle emploie 55 personnes. Cette entreprise est dirigée par une équipe de jeunes entrepreneurs. Elle fabrique des produits industriels en plastique destinés principalement au secteur minier. L'avancement des connaissances dans le domaine du plastique a permis de développer des produits légers ne rouillant pas et résistant aux produits chimiques, aux impacts et à l'usure. Le projet vise à rehausser la performance de l'entreprise afin de soutenir sa croissance et d'améliorer sa productivité. La contribution servira à l'acquisition et à l'installation d'équipements spécialisés, tels qu'une extrudeuse, de l'équipement automatisé de fusion, des gabarits pour fusion automatisée et des tables à fusion. Le projet permettra de créer deux emplois. Géliko inc. Contributionremboursable de 145 000 $ sur un investissement total de 350 000 $ Géliko inc. est une société par actions constituée en 1998 et ayant fait l'objet d'une fusion en 2010. Elle emploie 31 personnes. Géliko fabrique et répare des cylindres hydrauliques ainsi que des pièces métalliques spécialisées pour l'industrie minière. Les cylindres hydrauliques se retrouvent principalement dans la machinerie lourde, des nacelles et de l'équipement minier, forestier et agricole.Géliko inc. réalise également des travaux divers de soudure et de l'usinage de pièces. Ce projet vise à rehausser la performance de l'entreprise afin de soutenir sa croissance et d'améliorer sa productivité. La contribution portera sur l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés dans l'atelier Géliko au Nunavut, notamment un tour, une soudeuse, des scies, une table de fabrication de cylindre hydraulique, une perceuse à colonne, une fraiseuse, un compresseur, une presse hydraulique, des conteneurs pour le transport des équipements, etc. Le projet permettra de créer six emplois à Rankin Inlet au Nunavut où ce projet sera réalisé. Innovscan inc. Contribution remboursable de 45 000 $ sur un investissement total de 159 000 $ Constitué en septembre 2018, Innovscan inc. est une société par actions détenue par un jeune entrepreneur possédant une formation universitaire en génie mécanique et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. L'entreprise se spécialise dans la rétro-ingénierie de pièces et l'impression 3D utilisant une technologie avec fibre continue. Sa mission est d'accompagner les entreprises afin de développer leur potentiel d'innovation et d'amélioration vers l'atteinte de leurs objectifs de croissance. Le projet vise le démarrage d'Innovscan. Les services offerts sont la numérisation 3D, la conversion des modèles, la création de plans techniques et l'impression de pièces de plastique renforcées de fibres. La contribution portera sur l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie, soit un scanneur et une imprimante 3D, des logiciels et des accessoires numériques. Le projet permettra de créer deux emplois. En résumé Nombre de projets : 3

Nombre d'emplois créés : 10

Contributions de DEC : 579 400 $

Investissements totaux générés par ces projets : 1 525 675 $

