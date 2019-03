DIAGNOS annonce un protocole d'accord avec l'un des 5 plus grands hôpitaux des États-Unis pour le développement final de son application CARDIO





BROSSARD, Québec, 27 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord visant à établir un cadre de travail entre un hôpital situé aux États-Unis et DIAGNOS.



En vertu d'un accord mutuel de confidentialité, le nom de l'hôpital ne peut être cité. L'hôpital américain est engagé et spécialisé dans le domaine médical des accidents vasculaires cérébraux et des problèmes cardiologiques connexes. L'hôpital possède l'une des plus grandes bases de données au monde sur les patients victimes d'un AVC. DIAGNOS utilisera cette base de données pour finaliser le développement et la validation de CARDIO.

CARDIO est une application qui prédit le risque futur qu'un patient soit victime d'un AVC ou d'autres affections pouvant entraîner un AVC. «Nous sommes honorés de nouer cette relation avec un hôpital et une équipe de cliniciens véritablement experts dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux. En utilisant notre plateforme FLAIRE, nous sommes en mesure d'analyser la rétine et d'en déduire les principales caractéristiques permettant de prédire un accident vasculaire cérébral. Avoir accès aux milliers de dossiers médicaux de notre partenaire hospitalier permettra à DIAGNOS de terminer le développement et les tests de l'application. Le dépistage se fera avec la même caméra commerciale de fond de l'oeil que celle utilisée pour identifier la rétinopathie chez les patients diabétiques», a déclaré le Dr Reid Maclellan, administrateur de DIAGNOS.

La Société annonce également qu'une nouvelle date du 10 avril 2019 a été choisie pour l'assemblée des détenteurs de débentures, initialement prévue pour le 4 avril 2019, tel qu'indiqué dans le communiqué de presse sur la réorganisation corporative du 11 mars 2019. La décision de reporter la date de l'assemblée au 10 avril 2019 a été prise pour permettre à la Société de se conformer efficacement aux exigences concernant l'envoi par la poste des documents relatifs à l'assemblée.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à CARA (programme d'analyse rétinienne assistée par ordinateur), son outil d'intelligence artificielle. CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s'intègre aux matériels, logiciels et processus existants au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est offert en toute sûreté sur internet et est compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA est conforme aux réglementations locales, autorisée pour la commercialisation aux États-Unis d'Amérique par la FDA, autorisée pour la commercialisation au Canada par Santé Canada et est conforme aux exigences de marquage CE en Europe.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :

André Larente, président DIAGNOS Inc. Tél. : 450 678-8882, poste 224 alarente@diagnos.ca

