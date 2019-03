Cookie Bluff enfin disponible dans les provinces maritimes et à Terre-Neuve





SAINT-BERNARD, QC, le 27 mars 2019 /CNW/ - Cookie Bluff, l'unique marque canadienne de pâte à biscuit prête à manger, est maintenant disponible dans les provinces maritimes et à Terre-Neuve. Distribuée par la chaîne Circle K dans l'est du pays, l'entreprise fondée par deux jeunes entrepreneurs canadiens, Charles Simard et Sébastien Fiset, atteint une nouvelle étape de sa progression phénoménale. À cet effet, Cookie Bluff ne cesse de susciter l'intérêt des joueurs du domaine de l'alimentation, alors qu'elle a vendu plus de 300 000 pots de pâte à biscuit au cours des 8 derniers mois seulement, à travers plus de 1 000 points de vente au Canada .

À point nommé, Cookie Bluff propose sa toute dernière saveur, biscuits et crème, au moment même où elle se lance à la conquête des provinces de l'est canadien, totalisant ainsi un éventail de 5 saveurs amusantes à déguster, comblant les petits comme les grands gourmands. Cette entente de distribution marque un jalon important pour la jeune entreprise à la croissance fulgurante, qui vise à être distribuée partout au pays d'ici 2020. L'entreprise compte bâtir l'ensemble de son réseau avec des partenaires qui adhèrent à ses valeurs familiales et environnementales, le tout dans le plus grand plaisir.

"Chez Circle K, nous travaillons sans relâche afin de faire découvrir de nouveaux produits innovants à nos clients. Cookie Bluff est une jeune entreprise prometteuse et nous sommes fiers d'offrir leurs produits dans tous nos magasins des Maritimes et Terre-Neuve et Labrador." Sandrine Paquet, Directrice Marketing, Est du Québec & Atlantique, Couche-Tard / Circle K.

Un produit de qualité à tous les niveaux

En plus d'être fabriqué avec des ingrédients de première qualité comme du vrai beurre, du vrai sirop d'érable, des vraies noisettes et du chocolat premium, tous les produits ne contiennent pas d'oeuf ni huile de palme ajoutée. Afin de garantir la sécurité alimentaire des produits, une analyse bactériologique est réalisée sur chaque type de pâte à biscuit, ce qui assure qu'ils sont sans danger dès le moment qu'ils quittent l'usine. Toujours soucieux de leur empreinte écologique, les cofondateurs font des choix durables, que ce soit pour le choix des ingrédients, l'emballage éco-responsable ou les procédés de fabrication.

Cookie Bluff | Site Web | Facebook | Instagram | #cookiebluff

SOURCE Cookie Bluff

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 09:43 et diffusé par :