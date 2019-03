EquipNet lève des fonds pour sa stratégie d'acquisition dans le cadre de la nouvelle phase de son plan de croissance





CANTON, Massachusetts, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- EquipNet Inc., leader mondial en gestion d'actifs excédentaires, a annoncé aujourd'hui avoir levé des fonds d'acquisition qui seront utilisés pour acquérir des sociétés répondant à ses critères de sélection.

« Nous excellons dans la construction organique de nos infrastructures actuelles afin de délivrer une proposition de valeur de premier ordre à notre clientèle », a déclaré Roger Gallo, PDG d'EquipNet. « La nouvelle phase de nos plans de croissance inclut l'acquisition stratégique de sociétés sélectionnées, qui complètent et diversifient nos opérations existantes. »

EquipNet offre actuellement plusieurs centaines de millions de dollars d'instruments de laboratoire, d'équipements de fabrication et d'actifs industriels sur le marché secondaire via sa place de marché de commerce électronique (www.equipnet.com). La société fournit également de nombreux services d'immobilisations qui délivrent un rendement financier maximum, tout en maintenant une image d'entreprise positive, en se conformant aux normes de sécurité et en participant à des initiatives de durabilité. La société recherchera désormais activement à acquérir des activités qui développent et/ou offrent des solutions à valeur ajoutée en lien avec les marchés verticaux qu'elle dessert.

À propos d'EquipNet-EquipNet est un leader mondial dans le domaine des solutions de gestion d'actifs excédentaires. La société est réputée pour sa plateforme brevetée de gestion d'actifs, sa place de marché révolutionnaire en matière d'équipements industriels, ainsi que pour ses services de gestion de projet axés sur les résultats. Ses clients incluent plusieurs sociétés multinationales du Fortune 500, des fabricants régionaux leaders, des institutions financières et des professionnels du renouvellement d'entreprise.

Contact pour les demandes médias :

Ben Potenza

vice-président des ventes et du marketing

bpotenza@equipnet.com

781-821-3482 x2180

Contact pour les demandes commerciales :

Tom Noonan

vice-président du développement d'entreprise

tnoonan@equipnet.com

781-821-3482 x2152

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562949/EquipNet_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :