Second Harvest étudiera et accélérera la récupération alimentaire au Canada grâce à un investissement de 1,8 M$ de la Fondation Walmart

TORONTO, le 27 mars 2019 /CNW/ - Second Harvest, le plus important organisme de récupération alimentaire au Canada, entreprendra la première étude nationale portant sur les programmes alimentaires offerts par le secteur public et les organismes de services communautaires grâce à une bourse de 1,8 M$ CA de la Fondation Walmart. Lori Nikkel, chef de la direction de Second Harvest, en fait l'annonce aujourd'hui à Montréal dans le cadre d'Americana, un forum environnemental international de trois jours, aux côtés de Cyrille Ballereau, vice-président, Opérations régionales de Walmart Canada.

Une fois de plus, Second Harvest s'associera à Value Chain Management International, un chef de file en matière de recherche dans l'industrie alimentaire, pour examiner les programmes alimentaires offerts partout au Canada. Selon leur récente collaboration de recherche, The Avoidable Crisis of Food Waste, onze millions de tonnes métriques d'aliments potentiellement récupérables sont perdus ou gaspillés chaque année dans la chaîne alimentaire. Cette nouvelle étude permettra de déterminer l'emplacement géographique et la capacité des programmes alimentaires actuels et de déterminer les lacunes dans les réseaux de récupération alimentaire existants.

Tenant compte de la géographie et des densités de population uniques à notre pays, le financement de la Fondation Walmart sera également utilisé pour accélérer la récupération alimentaire dans les communautés de diverses tailles par l'utilisation de FoodRescue.ca, la plateforme de don alimentaire en ligne de Second Harvest. FoodRescue.ca est un outil qui permet de mettre en contact une grande variété d'organismes de bienfaisance, d'organismes à but non lucratif et d'écoles avec tous les genres de donateurs d'aliments, dont les fabricants et les commerçants multinationaux, les restaurants indépendants et les chaînes de restaurants, les transformateurs alimentaires et les fermes.

«?C'est incroyable de constater les bienfaits sociaux et environnementaux que FoodRescue.ca procurent aux communautés?», a indiqué Mme Nikkel. «?Nos partenaires à but non lucratif nous disent que l'accès à de bons aliments a un impact positif sur les gens qu'ils aident. Ceci leur permet aussi d'en faire plus avec leurs budgets opérationnels de sorte qu'ils peuvent ainsi bonifier leurs programmes. De plus, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites lorsque des aliments sains sont récupérés au lieu d'être jetés dans les décharges. Et, grâce à cela, nous sommes tous gagnants.?»

«?Nous demeurons déterminés à faire partie de la solution au problème important qu'est le gaspillage alimentaire au Canada?», a dit Eileen Hyde, directrice des initiatives stratégiques de la Fondation Walmart. «?L'annonce d'aujourd'hui s'appuiera sur nos efforts pour aider à accélérer l'amélioration de la récupération alimentaire au Canada.?»

Second Harvest utilisera aussi une partie de ce nouveau financement pour améliorer FoodRescue.ca en y ajoutant un module de transport qui permettra aux bénévoles et aux groupes de soutien communautaire de ramasser les dons d'aliments et de les livrer aux personnes dans le besoin. Cette fonction est conçue pour aider à livrer des aliments nutritifs aux gens qui en ont besoin, tout en réduisant l'impact environnemental des déchets alimentaires.

Second Harvest croit que tous les aliments comestibles qui ne sont pas vendus devraient être universellement accessibles afin de contribuer à la santé et à la vigueur des Canadiens et les Canadiennes soient en santé et bien portants. Les provinces ont toutes adopté une «?loi du bon samaritain?», comme la Loi de 1994 sur le don d'aliments de l'Ontario, qui protège les entreprises contre une poursuite judiciaire lorsqu'elles donnent leurs aliments de bonne foi.

À propos de Second Harvest

Possédant plus de trente années d'expertise en récupération de denrées périssables, Second Harvest est le plus important organisme de récupération alimentaire au Canada. Chaque année, la récupération des surplus alimentaires non vendus s'élargit pour inclure des dons de fermes, de fabricants, de distributeurs et de commerçants et ces dons sont ensuite redirigés vers des organismes de services communautaires et des écoles. Travaillant de pair avec des centaines d'entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, la quantité d'aliments comestibles qui est jetée est réduite, ce qui à son tour empêche que des millions de kilogrammes de gaz à effet de serre nuisent à notre environnement. Second Harvest recherche continuellement des méthodes novatrices pour récupérer les aliments et partage ses connaissances à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à créer un meilleur avenir pour tous. www.SecondHarvest.ca

Liens :

Loi de 1994 sur le don alimentaire : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/94d19

Fondation Walmart : http://giving.walmart.com/foundation

FoodRescue.ca : https://www.foodrescue.ca/

Second Harvest: https://secondharvest.ca/

Value Chain Management International : https://vcm-international.com/

The Avoidable Crisis of Food Waste: https://secondharvest.ca/research/the-avoidable-crisis-of-food-waste/

