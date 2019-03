Orolia acquiert des capacités innovantes de simulation GNSS/PNT





HUNTSVILLE, Alabama, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- Orolia, le leader mondial des solutions de positionnement, de navigation et de référence temporelle (Positioning, Navigation and Timing, PNT) à toute épreuve, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Skydel Solutions, une société de simulation de signaux GPS/GNSS innovante basée à Montréal, au Canada. Cette dernière nouvelle touchant le secteur PNT a été annoncée lors du salon Global Force organisé par l'Association de l'armée américaine (AUSA) à Huntsville, en Alabama.

Grâce aux capacités uniques de Skydel, Orolia propose désormais à ses clients des solutions PNT à toute épreuve encore plus diverses avec de nouveaux protocoles de test et de simulation sophistiqués, des signaux personnalisés supplémentaires et des évaluations de vulnérabilité supérieures pour les applications militaires et commerciales dans lesquelles aucune défaillance du système de positionnement par satellites (GNSS) n'est permise.

Dernière nouveauté venue étoffer le portefeuille d'Orolia, les solutions de la marque Skydel introduisent un changement de paradigme dans le monde des simulateurs GNSS en combinant des algorithmes innovants et des équipements standard qui permettent de protéger les systèmes les plus critiques du monde dépendant d'un GNSS et fonctionnant par GPS, Galileo et d'autres réseaux mondiaux de navigation par satellite. La technologie Skydel prend également en charge des signaux de communication sécurisés tels que SAASM, M-Code, PRS et d'autres signaux alternatifs avec des partenaires approuvés afin de fournir dans le monde entier des tests de vulnérabilité PNT en conditions réelles pour les applications infrastructurelles critiques.

« Le besoin de signaux GNSS fiables et continus croît de façon exponentielle partout dans le monde, en particulier pour les systèmes militaires et commerciaux qui dépendent de données PNT précises », a déclaré le PDG d'Orolia, Jean-Yves Courtois. « Les menaces qui pèsent sur ces systèmes sont également de plus en plus nombreuses, qu'il s'agisse de brouillage de signal, d'usurpation ou de transplexion. Grâce à l'expertise unique de Skydel dans le secteur, Orolia propose désormais des solutions de test et de simulation à large spectre encore plus rigoureuses afin de garantir la continuité des signaux, même dans les environnements privés d'accès GNSS. »

En combinant l'informatique accélérée par processeur graphique (graphics processing unit, GPU) et des radios logicielles (software-defined radio, SDR), les solutions de simulation basées sur Skydel génèrent des signaux en temps réel avec des performances sans compromis pour les utilisations les plus exigeantes. Elles sont disponibles sous forme de systèmes clés en main complets adaptés à tous les besoins de simulation GNSS, allant des bancs d'essai compacts aux systèmes de test d'antennes CRPA complets.

« Depuis sa création en 2014, Skydel a connu une croissance exponentielle. Cette évolution stratégique avec Orolia nous permettra de continuer à nous concentrer sur l'innovation de rupture et d'accélérer notre déploiement à l'échelle mondiale », a déclaré Stéphane Hamel, PDG de Skydel.

Orolia est le leader mondial des solutions PNT à toute épreuve et de bout en bout, y compris de la dernière technologie PNT militaire évolutive, modulaire et économique. Jouissant d'une solide expérience dans le soutien des applications de défense et commerciales les plus critiques et les plus dépendantes du PNT au monde, Orolia est fière d'être partenaire des forces américaines, de l'OTAN et des forces alliées. Orolia: Time and Location You Can Trusttm.

À propos d'Orolia

Orolia est le leader mondial des solutions de positionnement, de navigation et de référence temporelle (Positioning, Navigation and Timing, PNT) à toute épreuve qui améliorent la fiabilité, les performances et la sécurité des opérations critiques, à distance ou à haut risque. Présente dans plus de 100 pays, la société Orolia fournit des solutions GPS/GNSS et PNT pratiquement sans faille servant à des applications militaires et commerciales dans le monde entier. www.orolia.com

