LEO Pharma opte pour Veeva Development Cloud pour accélérer le développement de médicaments





Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que LEO Pharma, un chef de file international de la dermatologie médicale, avait sélectionné les applications Veeva Development Cloud pour permettre de stimuler les processus d'entreprise de bout en bout sur tout le développement de produit. La société utilisera les suites Vault Clinical, Vault RIM, et Vault Quality pour unifier le développement de médicament sur une plateforme unique dans le cloud. Avec Veeva Development Cloud, LEO Pharma peut réunir les applications dans l'environnement clinique, réglementaire et qualité pour une efficacité et une conformité accrues pendant tout le cycle de vie du développement de produit.

« La recherche et développement de LEO Pharma a embarqué dans une stratégie ambitieuse pour 2025, ce qui ouvrira la voie pour nos ambitions de nous situer à l'avant-garde de la dermatologie. Cela requiert que nous soyons capables de faire progresser la science dans le monde entier, tout en sécurisant dans le même temps et de façon opportune la prestation de notre filière, » a déclaré Kim Kjøller, vice-président exécutif de la recherche et du développement mondial chez LEO Pharma. « Veeva Development Cloud nous procure une plate-forme unifiée qui peut nous permettre d'optimiser l'efficacité pendant tout le développement du produit et d'évoluer tandis que nous nous développons vers nos objectifs. Nous serons désormais capables de rationaliser le développement de produit dans le monde entier et d'accélérer la livraison de nouveaux traitements pour encore plus de patients. »

LEO Pharma souhaite atteindre 125 millions de patients victimes d'affections de la peau chroniques et graves d'ici 2025. Pour élargir ses efforts de développement de médicaments, la société a réalisé plusieurs acquisitions conséquentes et établi des plateformes aux États-Unis et en Chine. Veeva Development Cloud procure aux équipes mondiales de LEO Pharma une source unique pour les informations sur le développement de produit afin de mieux garantir la conformité et d'améliorer la collaboration mondiale.

« Veeva nous aide à transformer l'intégralité de notre activité recherche et développement, » a déclaré Mika Välilä, directeur senior des plateformes commerciales numériques, informatique mondial, pour LEO Pharma. « Veeva Development Cloud nous permet d'assurer une plus grande cohérence et productivité sur tous les efforts de développement de produit dans les essais cliniques, les questions réglementaires et la qualité. »

LEO Pharma utilise aujourd'hui Vault eTMF, Vault Submissions, et Vault QualityDocs. En 2019, la société ajoutera Vault CTMS, Vault Study Startup, Vault Registrations, et Vault QMS afin de rationaliser davantage le cycle de vie du développement de produit sur l'ensemble des régions et départements.

« LEO Pharma est un formidable exemple de la façon dont les organisations modernisent leurs fonctions commerciales essentielles, » a déclaré Rik Van Mol, vice-président de la stratégie Veeva Development Cloud pour l'Europe chez Veeva. « Veeva Development Cloud offre aux sociétés des sciences de la vie les fondations pour éliminer les compartiments de systèmes, de sites, et de pays sur tout le développement des médicaments. »

À propos de LEO Pharma

LEO Pharma aide les patients à avoir une peau saine. Avec sa filière solide en recherche et développement, son large éventail de thérapies et son esprit avant-gardiste, la société est un chef de file de la dermatologie médicale. Fondée en 1908 et détenue par la Fondation LEO, LEO Pharma a dédié des décennies de recherche et de développement pour faire progresser la science de la dermatologie, en fixant de nouveaux standards de soins destinés aux personnes souffrant de maladies cutanées. LEO Pharma a son siège au Danemark et compte une équipe mondiale de 5500 collaborateurs desservant 76 millions de patients dans 130 pays. En 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10 410 millions de DKK. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.linkedin.com/company/leo-pharma ou sur www.leo-pharma.com.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud, pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite des clients, la société Veeva dessert plus de 700 clients, allant des plus grandes compagnies pharmaceutiques mondiales à des sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour de plus amples informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment la demande et l'acceptation par le marché, des produits et des services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d'affaires, en particulier dans l'industrie des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements subséquents pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs à l'avenir. Ces déclarations à titre prévisionnel sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 octobre 2018. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l'adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

