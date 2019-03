Les Végéburgers MorningStar Farms, les végéburgers les plus populaires aux États-Unis(1), seront offerts au Canada





MISSISSAUGA, ON, le 27 mars 2019 /CNW/ - Préparez-vous à vous faire envahir par les légumes! Les amateurs de protéines végétales ont de quoi se réjouir : un nouveau produit vedette sera officiellement lancé partout au pays! Les Végéburgers MorningStar Farms, les végéburgers les plus populaires aux États-Unis1, seront offerts au Canada à compter du mois d'avril, juste à temps pour la saison des barbecues. Débordants de vrais ingrédients à base de plantes que vous pouvez voir et reconnaître, les Végéburgers MorningStar Farms sont surtout appréciés pour leur texture et leur goût délicieux. Trois savoureuses saveurs originales seront lancées : Végéburgers Récolte de légumes, Haricots noirs épicés et Pois chiches à la méditerranéenne; chacune contenant de 9 à 11 grammes de protéines par portion de 67 grammes.

Appétit grandissant pour les aliments d'origine végétale

Les aliments d'origine végétale sont de plus en plus populaires au Canada : le désir de manger des repas sans viande a augmenté de 45 % au cours des 10 dernières années2, plus de 53 % des Canadiens consomment actuellement des substituts de viande3 et, depuis 2013, la catégorie des substituts de viande a augmenté de 40 %4. On suggère même dans le nouveau Guide alimentaire canadien de choisir plus souvent des aliments protéinés d'origine végétale. Les Végéburgers MorningStar Farms sont parfaits pour les végétariens ou les personnes désirant réduire leur consommation de viande; c'est un choix idéal pour quiconque souhaite manger moins de viande et plus d'aliments d'origine végétale. Pour la saison des barbecues, on monte la barre avec les Végéburgers MorningStar Farms en permettant aux Canadiens de savourer des burgers bons pour eux et bons au goût, tout en rendant les burgers d'origine végétale accessibles à tous.

Pour MorningStar Farms, tout est dans le goût. Ces burgers, conçus avec des ingrédients provenant de légumes, sauront même satisfaire les papilles gustatives des plus sceptiques. Avec ces trois saveurs délicieuses, il est facile de manger des légumes :

Végéburgers Récolte de légumes - un savoureux classique végétarien. Goûtez à ce burger qui n'a rien à cacher et voyez-le pour ce qu'il est, soit un délicieux mélange de champignons, de châtaignes d'eau, d'oignon, de carottes et de poivron rouge.

- un savoureux classique végétarien. Goûtez à ce burger qui n'a rien à cacher et voyez-le pour ce qu'il est, soit un délicieux mélange de champignons, de châtaignes d'eau, d'oignon, de carottes et de poivron rouge. Burgers Haricots noirs épicés - oubliez la variété; les légumes et les haricots sont tout ce qu'il vous faut! Un mélange alléchant de piments verts, de piments jalapenos et de haricots noirs qui saura rehausser n'importe quel repas.

- oubliez la variété; les légumes et les haricots sont tout ce qu'il vous faut! Un mélange alléchant de piments verts, de piments jalapenos et de haricots noirs qui saura rehausser n'importe quel repas. Burgers Pois chiches à la méditerranéenne - inspirés de la simplicité méditerranéenne, ces burgers offrent un mélange savoureux de pois chiches, d'épinards, de tomates Roma et de fines herbes et épices grecques traditionnelles.

Les délicieux Végéburgers MorningStar Farms d'origine végétale offrent des aliments nutritifs qui vous aident à faire le plein d'énergie. Ils contiennent des ingrédients appétissants, comme les carottes, les oignons et les haricots noirs, ne contiennent aucun arôme ou colorant artificiel et sont sans gras trans, ce qui est tout aussi important. De plus, ils sont une source de fibres, sont certifiés kascher et sont faits avec de vrais ingrédients d'origine végétale. Encore mieux, ils conviennent aux horaires quotidiens chargés des familles canadiennes. À partir de leur état congelé, il ne suffit que d'environ huit minutes pour les préparer dans une poêle, au micro-ondes, au four ou sur le barbecue.

Répandre l'amour des produits d'origine végétale

« MorningStar Farms est un chef de file dans le domaine des aliments d'origine végétale et crée aux États-Unis depuis les années 1970 des produits qui nourrissent esprit, corps et âme sains », explique Christine Jakovcic, vice-présidente du marketing chez Kellogg Canada Inc. « Quelle que soit la raison pour laquelle vous choisissez les protéines végétales, que ce soit une question de santé, d'environnement ou de compassion envers les animaux, MorningStar Farms est heureuse d'offrir aux Canadiens des options délicieuses qui ont une texture agréable et une teneur élevée en protéines. »

Recherchez les Végéburgers MorningStar Farms dans l'allée des produits congelés chez les grands détaillants au Canada à partir du début du mois d'avril 2019.

À propos de MorningStar Farms

MorningStar Farms, un chef de file dans le domaine des aliments d'origine végétale, conçoit des aliments à base de végétaux meilleurs pour vous et pour la planète depuis le tout début, et ne cesse d'innover. Plus de 40 ans à répandre l'amour et le délice des aliments à base de plantes en offrant des aliments de tous les jours pour tout le monde. Par le biais d'aliments délicieux et pratiques, elle s'efforce de rendre l'alimentation d'origine végétale accessible à tous.

