L'achat en ligne a représenté 10,5 milliards de dollars au Québec en 2018, en hausse de 27 % par rapport à 2017





QUÉBEC, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - En considérant la proportion de cyberacheteurs au Québec et les statistiques de 2018 sur la population québécoise, le total des achats en ligne au Québec peut être estimé à 10,5 milliards de dollars en 2018, ce qui représenterait une hausse de 27 % par rapport à 2017 selon les données du fascicule Le commerce électronique au Québec de l'enquête NETendances 2018 du CEFRIO publié aujourd'hui.

C'est 64 % des adultes québécois qui ont réalisé au moins un achat sur Internet en 2018, ce qui représente une hausse de 6 points de pourcentage comparativement à 2017 avec un panier d'achats mensuel moyen en 2018 de 293 $, soit une hausse de 7 % comparativement à l'année précédente.

« Parmi les différents groupes d'âge à l'étude, la hausse la plus importante du pourcentage de ceux et celles qui achètent en ligne, a été observée chez les 45 à 54 ans, avec 11 points de pourcentage, passant de 61 % en 2017 à 72 % en 2018. Cette hausse notable fait donc en sorte qu'on observe désormais une rupture générationnelle entre les adultes âgés de moins de 55 ans et ceux de 55 ans et plus », indique Claire Bourget, directrice principale, recherche marketing au CEFRIO.

La mode et le divertissement en tête des achats des adultes québécois

C'est à nouveau les articles liés à la mode qui trônent au sommet des achats en ligne des adultes québécois en 2018. Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires ont ainsi été les produits achetés en ligne par la plus grande proportion d'adultes québécois, avec 38 % - une hausse de 7 points de pourcentage comparativement à 2017. Suivent ensuite les billets pour spectacles et divertissement, avec 29 % (résultat relativement stable comparativement à 2017), puis la musique, les films et les jeux vidéos, avec 28 % (hausse de 5 points de pourcentage).

Par ailleurs, on constate un léger recul des catégories « voyages et transport » (passant de 22 % en 2017 à 18 % en 2018), ainsi que « livres, revues et journaux » (passant de 19 % à 16 %).

Les frais de livraison : un frein important pour les cyberacheteurs

Dans le cadre l'enquête, le CEFRIO a demandé aux répondants de définir l'importance qu'ils accordent à diverses conditions de livraison pour les articles achetés en ligne. Des options présentées, c'est le fait de ne pas avoir à payer de frais de livraison lors d'un achat en ligne qui arrive en tête, avec 84 % des cyberacheteurs québécois pour qui cette condition est importante.

Par ailleurs, c'est 80 % des cyberacheteurs québécois qui trouvent important, en 2018, de pouvoir retourner en magasin ou dans un point de service les articles achetés en ligne. De plus, l'étiquette de retour payée fournie à la livraison d'articles achetés en ligne est d'ailleurs perçue comme étant importante par deux cyberacheteurs québécois sur trois (66 %).

Une légère progression du ramassage en magasin

En 2018, 41 % des cyberacheteurs québécois ont choisi de ramasser en magasin les produits qu'ils avaient achetés en ligne, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2017 (3 points de pourcentage). Toutefois, ce mode de livraison n'est pas utilisé de façon récurrente par la majorité des cyberacheteurs - bien au contraire : c'est seulement 4 % d'entre eux qui ont dit avoir eu recours fréquemment à cette approche.

Découvrir l'inventaire en ligne avant de se rendre sur place

Les internautes québécois ont pris l'habitude de consulter en ligne l'inventaire d'un magasin avant de se rendre sur place. En 2018, c'est 72 % des internautes québécois qui ont procédé ainsi, une hausse de 6 points de pourcentage en comparaison à 2017.

« L'augmentation de ce comportement en 2018 est en grande partie attribuable aux plus jeunes internautes québécois : on observe une hausse de 19 points de pourcentage chez ceux âgés de 18 à 24 ans et une hausse de 9 points de pourcentage chez les 25 à 34 ans », observe Claire Bourget.

De plus, c'est 56 % des adultes québécois qui ont utilisé leur appareil mobile en magasin pour rechercher de l'information, ce qui représente une augmentation de 18 points de pourcentage face à 2017. Dans ce contexte, les adultes québécois utilisent principalement leur appareil mobile pour y chercher de l'information sur un produit (50 %), pour demander l'avis de leur proche sur un produit en leur transmettant une photo (38 %) et pour comparer les prix avec ceux des compétiteurs (37 %).

Amazon Prime continue sa croissance au Québec

L'importance d'Amazon dans l'univers du commerce électronique reste indéniable et la popularité grandissante du service « Amazon Prime » au Québec en témoigne. En effet, en 2018, c'est 16 % des adultes québécois - et un cyberacheteur sur quatre (25 %) - qui sont membres du service. Il s'agit d'une progression notable de 8 points de pourcentage chez les adultes québécois et de 12 points de pourcentage chez les cyberacheteurs québécois comparativement à 2017 - avec des hausses plus accentuées chez les 18 à 24 ans (passant de 2 % à 2017 à 20 % en 2018) ainsi que chez les 45 à 54 ans (passant de 6 % à 21 %).

Résultats détaillés de l'enquête, méthodologie et infographies : http://cefr.io/v9n6

À propos de NETendances 2018

L'enquête NETendances du CEFRIO dresse depuis plus de 18 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2018 a été réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, d'Hydro-Québec, de Services Québec (ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale), sans oublier la collaboration de BIP Recherche.

À propos du CEFRIO

Véritable phare numérique du Québec depuis plus de 30 ans, le CEFRIO accompagne les entreprises et les organisations dans leur adoption de la culture numérique et la transformation de leurs processus et pratiques d'affaires. Organisme de recherche et d'innovation et membre de QuébecInnove , le CEFRIO est mandaté par le gouvernement du Québec afin d'agir comme accélérateur de la culture numérique dans les organisations. Il recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société. Son action s'appuie sur une équipe expérimentée, un réseau de plus de 90 chercheurs ainsi que l'engagement de plus de 280 membres . Son principal partenaire financier est le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI).

