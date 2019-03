Tokyo Convention & Visitors Bureau lance Timeless Tokyo, un site Web destiné à présenter les attractions de Tokyo comme destination de voyages de luxe





Tokyo Convention & Visitors Bureau (Le Bureau des congrès et des visiteurs de Tokyo), pour le compte de la municipalité de Tokyo, a lancé le site Web Timeless Tokyo (Tokyo intemporelle) (https://timelesstokyo.com) à la fin de février 2019, un outil de planification à l'intention des spécialistes des voyages de luxe en dehors du Japon, dans le but d'augmenter l'attractivité de Tokyo comme destination de voyage de luxe.

Le site Web repose sur le concept des tentations intemporelles de TOKYO. Il présente Tokyo en tant que destination de voyage de luxe riche en attractions indémodables, anciennes et nouvelles.

Outre la présentation de diverses manières d'apprécier Tokyo dans le cadre du voyage de luxe, suivant les thèmes de l'histoire et de la tradition, de l'art, de l'architecture, de la gastronomie, des activités de plein air et des expériences exclusives, auxquels s'intéressent vivement les voyageurs de luxe, le site Web comprend également des informations émanant de professionnels locaux, tels que les hôtels de luxe et les agences de gestion de destinations à l'intention des spécialistes des voyages de luxe qui conçoivent des voyages à Tokyo, et propose également des modèles d'itinéraires de voyage.

Ne manquez pas de tirer parti du site Web qui propose des ressources considérables pour la conception de visites guidées exceptionnelles de Tokyo.

Dorénavant, les informations à l'intention des spécialistes des voyages de luxe sur Timeless Tokyo seront constamment complétées pour accueillir les voyageurs qui recherchent des expériences de luxe comme seule Tokyo peut en offrir.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

