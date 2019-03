Gabriel Bran Lopez reçoit la médaille du service méritoire (division civile) de la gouverneure générale du Canada





Télécharger la photo officielle ici*

OTTAWA, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur Gabriel Bran Lopez, président fondateur de Fusion Jeunesse, s'est vu octroyer hier la médaille du service méritoire (division civile) par la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, lors de la cérémonie officielle de la remise des distinctions honorifiques canadiennes à Rideau Hall.

Monsieur Bran Lopez a été reconnu pour son excellence, son courage et son sens du devoir exceptionnel dans le cadre de ses fonctions à la tête de Fusion Jeunesse qu'il a fondé en 2009. M. Bran Lopez était parmi les dix récipiendaires canadiens à recevoir cette décoration pour service méritoire (division civile).

Mentionnons que Gabriel Bran Lopez est également cofondateur de Robotique First Québec et qu'il a été président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal pour deux mandats en 2015 et 2016. Il a reçu plusieurs reconnaissances et autres prix prestigieux, notamment : Entrepreneur social de l'année par EY, récipiendaire d'un Mercuriade de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Médaille de la Paix des YMCA du Québec, Personnalité de la semaine La Presse/Radio-Canada, Leader émergent du Forum des politiques publiques du Canada, Fellow d'Ashoka et de la Fondation Jeanne Sauvé.

À propos de Fusion Jeunesse

Fusion Jeunesse a pour mission de contribuer à la persévérance scolaire, à l'employabilité, à l'orientation et à l'engagement civique des jeunes en implantant des projets d'apprentissage expérientiel innovants qui créent des liens continus entre les milieux scolaires et les professionnels. Chaque semaine, Fusion Jeunesse accompagne plus de 12 000 jeunes dans 200 établissements au Canada. Depuis janvier 2019, l'association étend ses actions à l'international avec un premier projet pilote pédagogique en France, auprès de 225 jeunes. www.fusionjeunesse.org

*Vignette : Gabriel Bran Lopez, président fondateur de Fusion Jeunesse, et Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada

Crédit photo : Sgt Johanie Maheu, Rideau Hall © OSGG, 2019

SOURCE Fusion Jeunesse

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 07:42 et diffusé par :