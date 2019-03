Le Mécanisme de coopération internationale pour un développement durable vert, lancé conjointement par la Chine et les pays nordiques





STOCKHOLM, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- La Conférence sur les villes intelligentes Chine-pays nordiques s'est tenue à Stockholm, le 26 mars. Elle était organisée conjointement par l'ambassade de la République populaire de Chine en Suède, le Conseil commercial Suède-Chine (SCTC), l'Alliance Suède-Chine pour les technologies vertes (SCGA) et Swecare, à l'Institut suédois de recherche pour l'environnement (IVL). M. Zheng Xinli, le Directeur général adjoint du Conseil chinois pour la promotion de la ruralisation de l'habitat urbain (CUPC) et de l'Association chinoise pour un développement durable vert (CGSDA), a prononcé un discours liminaire intitulé Le nouveau chapitre du développement durable vert - Concepts et créneaux pour la coopération Chine-pays nordiques.

M. Yang Zijian, le Président adjoint du CUPC et de la CGSDA, a évoqué La naissance de l'Association sino-nordique de promotion du développement durable vert (SNPA) - un mécanisme de coopération internationale pour l'innovation commune et a participé à la table ronde sur La façon dont le partenariat Chine-pays nordiques pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies.

En présence de M. Gui Congyou, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Suède, Svein Berg, le Directeur de l'innovation nordique, la CGSDA et l'IVL pour la Suède, State of Green (SOG) pour le Danemark, ont signé le protocole d'accord stratégique sur le lancement de la SNPA. La naissance de la SNPA marque la volonté de la Chine et des pays nordiques de promouvoir ensemble le développement durable vert, dans le cadre d'un nouveau mécanisme de coopération internationale.

La SNPA bâtira un modèle innovant de coopération internationale grâce à l'appui des pouvoirs publics, la mise en oeuvre par la Chambre de commerce et la participation des entreprises. Le mécanisme utilisera le forum/exposition comme plateforme d'échange et de coopération, avec des recherches conjointes et le soutien intellectuel, des projets pilotes facilitateurs sur le terrain et la participation des entreprises.

La SNPA mettra en place un nouvel écosystème de coopération internationale pour créer un cadre commercial et des services sociaux sains, en combinant l'expérience et l'expertise de pointe des pays nordiques avec l'énorme demande du marché chinois. La SNPA approfondira la coopération internationale dans des domaines comme l'urbanisation verte, l'éco-environnement, les soins de santé, l'éducation, l'innovation industrielle, le soutien financier et d'autres domaines liés au développement durable, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. La Chine et les pays nordiques s'associeront pour alimenter la coopération internationale en matière de développement durable vert, qui jouera un rôle important pour orienter et promouvoir le développement durable mondial.

