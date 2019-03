Expo Enseigne numérique à Las Vegas : Peerless-AV présentera le Smart City Kiosk incorporant le SGC et le logiciel d'analyse pilotée par l'IA de VSBLTY





PHILADELPHIE, 27 mars 2019 /CNW/ - Le Smart City Kiosk (kiosque intelligent pour les villes) que présentera Peerless-AV à l'Expo Enseigne numérique (Digital Signage Expo, DSE), à Las Vegas, du 26 au 29 mars, mettra en vedette le logiciel de pointe de VSBLTY Groupe Technologies Corp. (CSE : VSBY) (Francfort : 5VS), y compris le VisionCaptortm et le DataCaptortm de VSBLTY, produits leaders sur le marché. La collaboration entre Peerless-AV et VSBLTY sera exposée au stand 2407 de Peerless-AV à la DSE 2019, qui se tiendra au Centre de congrès de Las Vegas. L'événement devrait attirer plus de 4 000 utilisateurs d'affichage dynamique et intégrateurs de systèmes, ainsi que des professionnels de la publicité et du marketing.

VSBLTY, société de logiciels et de technologies de pointe à l'usage du commerce de détail, fournit des mesures d'audience en mettant à contribution la puissance de l'apprentissage automatique grâce à la vision par ordinateur. Son système exclusif VisionCaptor combine des animations graphiques ou des messages de marque interactifs, brillamment exécutés sur n'importe quel affichage numérique au point de contact client, avec FacialAnalytics, le « premier en son genre ». La technologie de mesure de VSBLTY enregistre les taux d'engagement, les interactions, les sentiments et les analyses comportementales en temps réel.

Jay Hutton, cofondateur et chef de la direction de VSBLTY, a commenté : « Au-delà des enseignes tout bonnement, notre technologie, qui allie l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, permet aux consommateurs d'interagir avec l'affichage, de manipuler le contenu et de s'engager dans une expérience riche et immersive par le toucher. »

De plus, Hutton précise que, avec cette technologie de pointe, on peut concevoir expressément le contenu des messages à des fins d'affichage individuel en fonction de divers critères ou variables (l'âge, le sexe, l'emplacement et les moments de la journée), tout en capturant des données précieuses sur le trafic, l'engagement, le temps de rétention et l'interaction des consommateurs.

Peerless-AV offre une large gamme de solutions d'affichage numérique, allant de kiosques entièrement interactifs aux déploiements complets à DEL, des écrans extérieurs renforcés IP68 à une infrastructure de montage entièrement fonctionnelle. Les kiosques Peerless-AV, de par leur conception, vantent une esthétique supérieure tout en accentuant l'environnement dans lequel ils sont déployés. Nick Belcore, vice-président exécutif de Peerless-AV, a déclaré : « Nous n'avons sélectionné que les meilleurs partenaires à mettre en vedette, à la DSE, au rayon de nos kiosques entièrement intégrés. Le logiciel et le VisionCaptor de VSBLTY figurent dans le Smart City Kiosk présenté à l'expo parce qu'il constitue un exemple idéal d'outil extrêmement puissant, doté d'une large panoplie de fonctionnalités, qui transforme notre matériel en une solution parfaitement intégrée prête à être déployée. »

Autres nouvelles

VSBLTY Groupe Technologies Corp. (la « société ») a conclu avec Gravitas Securities Inc. (« Gravitas ») une Convention de services-conseil financier (la « convention de consultation »), datée du 21 mars 2019, dans le but de se faire aider à évaluer de futures possibilités d'affaires et à élaborer une stratégie relative aux marchés des capitaux (les « services »).

Sous réserve de l'approbation préalable de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») et en contrepartie des services sous contrat, la société a convenu de verser à Gravitas une provision mensuelle payable par l'émission d'un total de 349 992 actions ordinaires de la société, à un prix réputé de 0,58 $ CA par action ordinaire, devant être payées mensuellement et émises trimestriellement pour une période de douze (12) mois. La durée peut être prolongée par accord mutuel des deux parties.

La convention de consultation et l'émission de titres aux termes de celle-ci demeurent assujetties à l'approbation de la CSE. Tous les titres émis aux termes de la convention de consultation devraient être assujettis à une période d'attente expirant à la date correspondant à quatre mois et un jour à compter de l'émission des titres.

Relations investisseurs

Erin Ostrom, 604-219-6648

investor@vsblty.net

PERSONNE-RESSOURCE : Linda Rosanio, 609-472-0877

lrosanio@vsblty.net

À propos de VSBLTY (www.vsblty.net)

VSBLTY (CSE : VSBY) (Francfort : 5VS) , dont le siège social se trouve en Philadelphie, est le leader mondial dans le Proactive Digital Displaytm (affichage numérique proactif), qui transforme les espaces de vente au détail et les espaces publics, ainsi que les réseaux multimédias locaux en milieux engageants grâce à un logiciel SaaS de mesure d'audience et de sécurité qui fait appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817114/VSBLTY_Logo.jpg

SOURCE VSBLTY

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 07:37 et diffusé par :