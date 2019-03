Le Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo de cet avril proposera de nouvelles opportunités de développement aux investisseurs internationaux





CHENGDU, Chine, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- À la fin du mois de mars, les champs de colza autour de la banlieue de Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, deviennent une étendue de fleurs dorées. Il y a quelques jours, une délégation du Club d'affaires sino-russe des jeunes de Saint Pétersbourg est venue visiter les modernes installations agricoles du district de Qingbaijiang, au sein de la zone de libre-échange du Sichuan. Ayant été fortement impressionnés par le degré d'ouverture et l'état avancé de l'agriculture de la région, les membres de la délégation ont décidé de participer aux Chinese Agricultural Transformation of Scientific and Technological Achievements 2019 (première édition) et au 7e Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo (IUMAE), deux événements organisés du 25 au 28 avril par le gouvernement municipal de Chengdu et planifiés et gérés par Chengdu New East Exhibition Co., Ltd. La délégation prévoit à cette occasion d'échanger avec des représentants des autorités locales ainsi que des entrepreneurs de la ville au sujet des investissements et échanges commerciaux agricoles des entreprises russes à Chengdu.

Cet événement n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des échanges entre Chengdu et la communauté internationale. Depuis l'avènement de la politique d'ouverture de la Chine il y a quarante ans, Chengdu est devenue la ville la plus dynamique et la plus propice aux affaires de la Chine occidentale. Avec un PIB régional excédant 1 530 milliards de yuans (environ 228 milliards de dollars) en 2018, Chengdu concurrence la Finlande, pays classé au 42e rang mondial pour cet indicateur économique clé. Chengdu, où 285 des 500 premières entreprises mondiales disposent de bureaux ou d'une autre forme de représentation, est incontestablement la première ville de Chine occidentale en termes de nombre d'entreprises implantées, de montant des investissements et de diversité des secteurs. Dotée d'une approche plus ouverte et d'un environnement des affaires d'attractivité mondiale, la ville offre aujourd'hui d'incroyables opportunités de développement aux investisseurs internationaux.

Le salon agricole chinois de l'IUMAE a créé une plateforme inédite présentant différents projets et services d'introduction de technologies de haute qualité, dans le but de promouvoir des résultats gagnants-gagnants pour les acheteurs internationaux. Au cours des six dernières années, cet événement a enregistré au total un chiffre d'affaires sur place de 5,3 milliards de yuans (environ 790 millions de dollars), accueilli des participants de plus de 40 pays et régions ainsi que plus de 250 délégations venues de toute la Chine, et permis la signature de plus de 860 contrats pour des projets agricoles d'un montant total évalué à plus de 152 milliards de yuans (environ 22,6 milliards de dollars).

Le salon occupera cette année une surface de plus de 90 000 mètres carrés et accueillera des stands regroupés par réalisations technologiques agricoles, dont beaucoup ont conduit à des transformations significatives aussi bien en Chine que dans le reste du monde, ainsi que des entreprises cherchant à collaborer sur des projets agricoles, des questions de logistique internationale ou des échanges commerciaux de produits de base agricoles. L'événement devrait attirer 1 800 exposants et acheteurs professionnels, parmi lesquels des distributeurs grossistes, des entreprises de transformation alimentaire et des sociétés commerciales.

Toutes les entreprises intéressées par ce domaine sont invitées à participer à l'événement. Pour plus d'informations, prière de contacter Mlle Zhao : Tél. : +86-28-86280019, Portable : +86-18215577029, Courriel : 261032945@qq.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/840346/IUMAE_international_buyers.jpg

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 07:21 et diffusé par :