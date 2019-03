/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visite la ville du Grand Sudbury/





SUDBURY, ON, le 26 mars 2019 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, visite la ville du Grand Sudbury. Pendant son séjour, il rencontrera les maires et les dirigeants communautaires de la région pour connaître leurs priorités en matière d'infrastructure et fera une annonce importante au sujet des infrastructures.

Date : mercredi 27 mars 2019

10 h

Le ministre Champagne fait une importante annonce au sujet des infrastructures.

OUVERT AUX MÉDIAS

Édifice provincial Courtyard

199, rue Larch

Sudbury (Ontario)

11 h 30 - 13 h 15

Le ministre Champagne participe à une table ronde avec les maires du Nord de l'Ontario et les intervenants du domaine des infrastructures.

OUVERT AUX MÉDIAS

Bureau municipal de Markstay-Warren

21, rue Main

Markstay (Ontario)

15 h - 16 h 45

Le ministre Champagne se joint à des jeunes et des intervenants francophones à la patinoire extérieure de la Caisse populaire.

OUVERT AUX MÉDIAS

Église pentecôtiste de Markstay

12, rue Millichamp

Markstay (Ontario)

