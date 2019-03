Phasor crée un partenariat avec STI en vue de la production d'ESA commerciales





- Surface Technologies International va rapidement faire monter en régime la production afin de répondre à la demande de la clientèle de Phasor

WASHINGTON et LONDRES, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- Phasor, éminent développeur de systèmes de classe professionnelle pour antennes à pointage électronique (ESA), a annoncé aujourd'hui qu'il a engagé le fabricant Surface Technology International (STI) qui va apporter ses capacités de fabrication reconnues dans l'industrie pour commencer la production de ses systèmes d'ESA.

STI est un fabricant à façon spécialisé dans l'électronique au service d'une clientèle de classe mondiale dans des industries de fiabilité élevée auxquelles il fournit un ensemble complet de concepts électroniques et de solutions de fabrication à la fois pour assemblage de cartes de circuits imprimés (PCBA) et de fabrication de boîtiers complets.

« STI est enchanté d'avoir été sélectionné par Phasor comme partenaire de fabrication pour ses exigences de production d'ESA commerciales. Les produits sont fabriqués dans les installations de STI à Poynton, centre à la pointe de l'industrie pour la fabrication de systèmes électroniques de haute qualité. Nous sommes impatients de voir Phasor grandir sur ce marché en rapide expansion, » a déclaré Simon Best, directeur général de STI.

« La fabrication sous contrat avec un partenaire de premier plan est un principe au coeur de notre stratégie. Notre partenariat avec STI est essentiel et nous permettra de commencer la production de l'ESA de Phasor avec une société qui sera en mesure de changer d'échelle pour accompagner la progression de la demande pour notre technologie, » a ajouté Mike Warren, directeur général adjoint des opérations chez Phasor.

Basé dans le Hampshire au Royaume-Uni et faisant partie d'AC Industrials group, STI possède des décennies d'expérience dans la fabrication de systèmes complexes pour l'aérospatiale, l'armée et les satellites de télécommunications. Ceci permettra d'assurer que Phasor puisse avec succès accélérer sa production en conséquence, avec un partenaire de renom facilement accessible pour le centre de technologie de Phasor à Londres. Par ce contrat avec un partenaire fiable de production, Phasor peut continuer à se concentrer sur ses compétences essentielles dans le développement d'une technologie avancée pour ESA, la conception des produits et le développement de marchés.

« STI met sur la table une vaste expérience et atteint avec constance les normes techniques les plus élevées, en respectant des calendriers exigeants pour offrir une solution de fabrication avec une compétence technique de classe mondiale. Ceci est fondamental au moment où nous passons à la production commerciale et nous avons hâte de présenter notre technologie et nos produits sur les marchés, » a souligné David Helfgott, PDG de Phasor.

L'antenne de Phasor orientable électroniquement présente un profil très bas (hauteur de 2 p, soit 5 cm), un faible poids et, étant à semi-conducteur ('solid-state'), son absence d'éléments mobiles la rend plus fiable et plus résistante que les antennes à orientation mécanique. Cette architecture modulaire à double faisceau de l'ESA de Phasor procure faculté de récupération et interopérabilité entre satellites géosynchrones à haute capacité (GEO HTS) et satellites non géosynchrones sur orbites basses et moyennes (Low Earth Orbit [LEO] et Medium Earth Orbit [MEO]).

À propos de Phasor

Phasor Inc. est un des principaux développeurs d'antennes à réseau à éléments en phase, modulaires, de classe professionnelle et à haute capacité. La Société est basée à Washington, DC et possède une filiale de développement technologique à Londres. Les antennes à pointage électronique ('ESA', electronically steerable antenna) de Phasor reposent sur des innovations brevetées de technologies de mise en forme de faisceau dynamique et d'architecture de systèmes. La mission de Phasor est de permettre une grande vitesse de communications en large bande lors de déplacements aériens, maritimes ou terrestres. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.phasorsolutions.com

À propos de STI

Surface Technology International est un fabricant à façon spécialisé dans l'électronique au service d'une clientèle de classe mondiale dans des industries de fiabilité élevée auxquelles il fournit un ensemble complet de concepts électroniques et de solutions de fabrication à la fois pour assemblage de cartes de circuits imprimés (PCBA) et de fabrication de boîtiers complets. Nous sommes organisés en fabrication, chaîne logistique, recherche et développement. Basés et opérant à partir d'un site de production au Royaume-Uni depuis 1989, nous avons en 2010 fait l'acquisition d'une seconde installation en Asie du Sud-Est ; les mêmes appareils et procédés équipent les deux plateformes. STI a acheté en 2015 un autre site de fabrication à Poynton près de Manchester au Royaume-Uni consacré à la fabrication de produits aéroportés et navals pour satellites de télécommunications. STI est à l'heure actuelle en mesure de proposer une gamme complète de capacités à un coût optimal pour répondre à la plupart des exigences de la gestion de l'expérience client. En 2017, STI a été achetée par Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI), prestataire de solutions de fabrication de premier plan mondial et division d'AC Industrials, qui est le groupe de technologie industrielle d'Ayala Corporation. Faisant désormais partie de la famille Ayala et AC Industrials, STI est bien positionné pour étendre ses capacités mondiales de façon exponentielle en procurant de façon constante la plus haute satisfaction clientèle.

À propos d'AC Industrials et d'Ayala

AC Industrials investit dans les entreprises d'Ayala et exploite celles-ci dans la technologie industrielle. Sur trois grands axes d'entreprise ? fabrication mondiale, activation de technologies, ainsi que distribution et vente au détail pour le secteur automobile ? AC Industrials cherche à développer, commercialiser et mettre à l'échelle un portefeuille intégré d'entreprises sur l'ensemble des espaces de la mobilité, de la connectivité et de l'énergie intelligente. Son parent Ayala Corporation représente l'un des plus anciens et des plus grands conglomérats en Asie du Sud-Est, dont les intérêts englobent l'immobilier, le secteur bancaire, les télécommunications, l'eau, l'électricité, les technologies industrielles, les infrastructures, les soins de santé et l'enseignement. Ses opérations essentiellement basées aux Philippines avec une empreinte régionale et mondiale grandissante, il est au service de millions de clients sur la totalité des segments de marché.

Relations avec les médias :

Helen Jameson

+44(0)7878-432-940

helen@spacescript.co.uk

(Logo : https://mma.prnewswire.com/media/720259/Phasor_Logo.jpg)

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 06:30 et diffusé par :