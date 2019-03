Payjo dévoile interface, sa nouvelle marque et la première plate-forme dirigée par les modèles dédiée aux assistants virtuels intelligents





SAN FRANCISCO, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- « Nous sommes conscients de la puissance des technologies et des obstacles qu'elles rencontrent dans la dernière ligne droite. Dans un contexte où de nombreuses entreprises s'efforcent d'inciter les humains à mieux utiliser les technologies, il est nécessaire d'aborder cette question sous un angle radicalement différent. Pour nous, c'est la technologie qui est en crise, pas les humains. », a déclaré Srinivas Njay, fondateur et PDG d'interface.

« Aujourd'hui, nous lançons interface, notre nouvelle marque et plate-forme. interface améliore la technologie au service des humains. Notre plate-forme est conçue dans le but de réinventer fondamentalement la manière dont les machines comprennent les langages humains. », a-t-il ajouté.

interface lance la première plate-forme dirigée par les modèles associant langage, graphes de connaissances, logique commerciale et modèles de réponse afin de permettre aux entreprises de créer et de gérer en un rien de temps des assistants virtuels intelligents (ou IVA) plus riches.

« La compréhension du langage demeure un domaine de recherche actif pour le monde universitaire et de nombreuses grandes entreprises. Grâce à notre équipe d'ingénieurs de renommée mondiale et de notre expérience de plus de 25 ans dans la mise au point de systèmes d'entreprise complexes, nous vous proposons une nouvelle plate-forme basée sur notre nouvelle technique en attente de brevet qui fait passer le secteur à l'étape supérieure et permet de générer rapidement des simulations de conversations humaines riches dans plus de 100 langues. », a déclaré Bruce Kim, fondateur et directeur des technologies chez interface au sujet des opportunités et des défis mondiaux pour les IVA.

interface collabore actuellement avec plusieurs entreprises du classement Fortune 500 dans le monde entier, dans des régions telles que les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) et l'Asie-Pacifique, par l'intermédiaire de plusieurs centres de distribution. Ses IVA traitent chaque jour plusieurs millions de conversations en de multiples langues pour plusieurs de ses clients, y compris des projets d'intelligence artificielle (IA) figurant parmi les plus importants au monde. Actuellement, le trafic d'IVA d'interface augmente de plus de 40 % en glissement mensuel.

Il ne s'agit que d'un début. Une plate-forme aussi puissante et éprouvée jouit de nombreuses applications dans différents secteurs et régions. Gartner a estimé que 15 % de toutes les interactions de service clientèle seront entièrement traitées par l'IA d'ici à 2021.

Compte tenu de ses projets de croissance ambitieux, interface s'est entourée d'une équipe internationale de conseil et de leadership dotée d'une expérience de plusieurs décennies au sein d'équipes de pointe en matière de recherche et développement, d'exécution, de vente et de marketing. Elle permettra, d'une part, à interface de s'adapter rapidement à de nombreux secteurs et régions, et d'autre part, à des entreprises de rendre la technologie facilement accessible à leurs clients et employés.

Les assistants virtuels intelligents (ou IVA) alimentés par interface rendent chacun des canaux numériques d'une entreprise intelligents. Grâce aux IVA d'interface, une entreprise peut dynamiser l'expérience de ses clients et employés grâce à des interactions vocales et textuelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site interface.ai.

