Sisvel annonce le lancement de sa plateforme de licences de codage vidéo





Sisvel International S.A. a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme de licences de codage vidéo, une nouvelle plateforme de licences de brevets comprenant deux nouveaux programmes de licences de brevets conjoints, ou pools de brevets, et proposés séparément, offrant des licences sous brevets pertinents aux spécifications VP9 et AV1 respectivement. La plateforme de licences de codage vidéo est lancée avec des portefeuilles de brevets détenus ou contrôlés par une variété d'entreprises innovantes dont JVCKENWOOD, NTT, Orange, Philips et Toshiba IPR Solutions.

Des informations générales sur l'histoire des codecs vidéo et les raisons pour lesquelles il est important de soutenir l'innovation sont disponibles sur www.playtherightfuture.com

De plus amples informations sur les termes et conditions de la plateforme de licences de codage vidéo de Sisvel sont disponibles sur http://sisvel.com/licensing-programs/audio-and-video-coding-decoding/video-coding-platform/introduction ou auprès de Sisvel à la demande des entreprises qui ont actuellement besoin d'une licence.

Vous pouvez contacter Sisvel aux adresses e-mail suivantes : vp9@sisvel.com; ou av1@sisvel.com

Après le succès de Sisvel avec des programmes de licences équitables et innovants, les licences conjointes répondent aux besoins du marché en matière de licences efficaces, rendent les brevets VP9 et AV1 plus facilement accessibles, même si les spécifications n'ont pas été adoptées par un organisme de normalisation ou soumises à des politiques de DPI établies par ces organismes. La plateforme de licences de codage vidéo garantit également que tous les utilisateurs de ces technologies bénéficieront de la transparence et de la commodité des conditions de licence offertes par ces nouveaux programmes.

La plateforme de licences de codage vidéo, contenant les deux programmes de licences VP9 et AV1, reste ouverte à d'autres détenteurs de brevets pertinents qui peuvent concéder des licences à grande échelle aux utilisateurs de ces technologies et ainsi accroître l'efficacité de la plateforme. Sisvel invite donc toutes les parties ayant des brevets jugés pertinents pour les spécifications VP9 ou AV1 à contacter Sisvel et à soumettre ces brevets pour une évaluation par les évaluateurs indépendants désignés par le programme.

À propos de Sisvel

Sisvel International S.A. est la société holding du Groupe Sisvel. Sisvel est un chef de file mondial de la gestion de la propriété intellectuelle et de l'optimisation de la valeur du droit des brevets. Créé en 1982, le Groupe Sisvel dispose d'une vision et d'une portée mondiales, avec des sociétés en Italie, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, en Allemagne, au Luxembourg, et au Royaume-Uni. Le groupe compte sur des équipes jouissant d'une expertise technique, juridique et dans les licences. Sisvel a une longue histoire dans la gestion réussie de portefeuilles de projets, y compris ceux portant sur les normes de compression audio, comme MP3 et MPEG Audio.

Sisvel gère actuellement des pools de brevets et des programmes de licences communes pour le DVB-T2, DVB-S2X, MCP, LTE/LTE-A, 3G, Wi-Fi et le Recommendation Engine, ainsi que son programme de licences Sisvel Wireless et son programme de licences DSL.

Pour plus d'information, rendez-vous sur : www.sisvel.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

