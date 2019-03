Aujourd'hui : Postulez chez McDonald's avec « Snapplication »





TORONTO, le 27 mars 2019 /CNW/ - McDonald's sera la première marque au Canada à lancer « Snapplication », un événement d'embauche d'un jour sur plateforme virtuelle qui permettra à des millions de chercheurs d'emploi de postuler sur l'application Snapchat en vue d'une carrière dans les restaurants McDonald's.

Aujourd'hui, les utilisateurs de Snapchat découvrent une Lens qui leur permet d'enregistrer une vidéo de 30 secondes, expliquant pourquoi ils veulent travailler chez McDonald's, qu'ils pourront ensuite téléverser sur le portail d'embauche de McDonald's du Canada.

À titre de l'un des plus importants employeurs de jeunes au pays, McDonald's du Canada et ses franchisés se sont engagés à tirer profit de la technologie pour développer de nouvelles façons de postuler, d'apprendre et de progresser chez McDonald's. Cette nouvelle approche en matière de recrutement est l'un des moyens par lesquels McDonald's du Canada apporte à ses clients et ses employés une innovation axée sur plateforme mobile. Plus tard au cours du mois, la marque lancera également un partenariat avec Google Voice, une première au Canada. Les Canadiens pourront découvrir des offres locales en vigueur dans l'appli Mon McDo grâce aux dispositifs à commande vocale Google.

« Nous tenions à offrir un processus de candidature pratique et flexible afin d'inciter des jeunes à postuler lors de notre événement d'embauche d'un jour sur plateforme virtuelle, d'affirmer Stephanie Hardman, vice-présidente senior et chef des Ressources humaines de McDonald's du Canada. Qu'il s'agisse de jeunes postulant un premier emploi ou de candidats d'expérience, Snapplication constitue une façon novatrice et stimulante permettant à une personne d'entamer une carrière chez McDonald's du Canada. »

« À titre de chef de file de l'industrie de la restauration à service rapide, nous savons que la technologie est un générateur de réussite incontournable. Nos partenariats avec Snapchat et Google Voice illustrent bien notre façon d'offrir à nos clients des innovations jamais vues auparavant », d'expliquer Lara Skripitsky, vice-présidente et chef de la Technologie de McDonald's du Canada.

Bien que les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature Snapplication aujourd'hui, il leur est aussi possible de postuler par les moyens traditionnels. Pour en savoir davantage, rendez-vous à mcdonalds.ca/carrieres.

Au Canada , Snapchat compte plus de 12 millions d'utilisateurs quotidiens dont plus de 82 % sont des milléniaux.

McDonald's et ses franchisés constituent l'un des plus importants employeurs de jeunes au pays; 83 % de leurs presque 100 000 employés sont des milléniaux.

La moitié des franchisés de McDonald's ont commencé au poste d'équipier et se sont bâti une carrière d'entrepreneur très fructueuse.

Au cours de la dernière décennie, McDonald's s'est constamment classée parmi les 50 employeurs de choix au Canada .

. La McLivraison, Ma carte McCafé numérique, l'appli Mon McDo et les offres numériques ne sont que quelques exemples de l'engagement de McDonald's du Canada à faire évoluer son offre numérique.

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, servant près de trois millions de clients par jour. Avec ses franchisés, elle est fière d'employer près de 100 000 personnes d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants McDonald's au Canada sont détenus et gérés par des entrepreneurs indépendants locaux. Sur des achats de produits alimentaires, de boissons et d'emballages totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

