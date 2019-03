Une entreprise canadienne du secteur des technologies propres qui connecte des régions éloignées du monde obtient du financement grâce à EDC





Ce fonds de roulement permettra à Clear Blue Technologies de se consacrer au développement de ses produits et à l'expansion de son marché.

OTTAWA, le 27 mars 2019 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) est heureuse d'annoncer aujourd'hui que, grâce à une de ses garanties, une banque canadienne a pu offrir une facilité de crédit de un million de dollars à Clear Blue Technologies, une entreprise en technologies propres bien de chez nous qui aide à gérer et à contrôler à distance l'alimentation énergétique d'infrastructures essentielles dans 35 pays.

« Nous savons que le commerce international offre d'incroyables possibilités de croissance aux entreprises prometteuses du secteur des technologies propres, comme Clear Blue Technologies; suffit d'un soutien adéquat », déclare Carl Burlock, premier vice-président du Financement et Capital de croissance internationale à EDC. « Notre mission consiste à soutenir les entreprises canadiennes de ce secteur en leur fournissant les connaissances et les solutions financières dont elles ont besoin pour réussir à l'étranger. »

Les ingénieurs novateurs de Clear Blue Technologies ont conçu une technologie intelligente hors réseau qui permet de gérer, de surveiller et de contrôler à distance des systèmes à énergie éolienne, solaire et hybride pour alimenter, par exemple, une tour de télécommunications, un lampadaire ou encore une caméra de sécurité. Leur technologie a déjà permis à des habitants de la forêt amazonienne et de régions isolées d'Afrique d'avoir accès à Internet et au téléphone.

EDC fournit à Clear Blue Technologies des solutions financières grâce à son Programme de garanties d'exportations, des services du savoir de même qu'un réseau international, le tout pour soutenir ses objectifs de croissance à l'étranger.

« EDC nous accompagne dans le développement de notre entreprise depuis nos débuts. Son soutien nous donnera la souplesse voulue en fait de fonds de roulement pour exécuter des commandes d'envergure et dynamiser ainsi notre croissance cette année », souligne Miriam Tuerk, cofondatrice et chef de la direction de Clear Blue Technologies. « Dans les marchés émergents, le financement ne peut être relégué au second plan : il doit faire partie intégrante de l'équation. C'est pourquoi la présence d'EDC à nos côtés facilite grandement les choses. »

EDC a fourni deux milliards de dollars en soutien à l'exportation en 2018, ce qui fait d'elle le plus grand acteur du secteur financier au pays au chapitre des technologies propres. Son appui prioritaire à ce secteur innovateur et dynamique de l'économie canadienne remonte à 2012.

