Six personnes partagent leur cheminement personnel dans le système de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle afin de sensibiliser les gens à la façon dont il les a aidés à devenir plus actifs dans leur communauté

AURORA, ON, le 27 mars 2019 /CNW/ - Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI), le point d'accès aux services aux adultes ayant une déficience intellectuelle financés par le ministère, a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation intitulée #monParcoursSOPDI pour sensibiliser les gens à l'importance de l'inclusion sociale des adultes ayant une déficience intellectuelle et aux répercussions positives que le système de services aux adultes ayant une déficience intellectuelle a sur la vie des personnes qui obtenir des services. La campagne met l'accent sur le parcours de six personnes uniques et souligne leurs luttes et leurs réalisations, ainsi que la façon dont l'accès aux services, la résilience personnelle et celle des aidants naturels les ont aidés à devenir plus autonomes et actifs dans leur communauté.

L'un des participants, Adam, atteint d'infirmité motrice cérébrale légère, raconte les limites que les médecins ont dit à sa mère qu'il aurait à la naissance. "Je suis né avec une légère MCL et le médecin m'a dit que je ne pouvais ni marcher ni parler, que j'aurais intérêt à contacter SOPDI." En faisant la demande au SOPDI de sa région, où il a été connecté et a finalement eu accès aux services, Adam a été en mesure de profiter pleinement de la vie. Comme il le dit : "J'aime le jazz et j'aime la lecture. Et je vis tout seul. Je suis très indépendant, et c'est moi !"

Pour Kimberly Thorn, directrice des Services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle pour la région du Centre-Est, l'un des neuf organismes régionaux de SOPDI, des histoires inclusives comme celle d'Adam sont la preuve que le système de services aux adultes ayant une déficience intellectuelle fonctionne, mais elle admet que cela peut porter à confusion pour les personnes et leurs aidants.

"La transition vers les services pour adultes et la navigation dans ce système peuvent être un processus intimidant. SOPDI est là pour aider à recueillir de l'information sur les préférences de la personne, ses objectifs et le soutien nécessaire pour qu'elle puisse, comme Adam, s'impliquer de façon significative dans sa communauté ", dit-elle.

Pour compléter la campagne, SOPDI a également lancé un nouveau site Web inclusif. Le site Web, dirigé par les commentaires des consommateurs, offre des outils et des ressources d'apprentissage en ligne pour aider les visiteurs à comprendre comment faire une demande de services. Il contient un module d'apprentissage en ligne étape par étape qui explique le processus aux demandeurs et aux fournisseurs de soins ou à d'autres professionnels qui dirigent les adultes ayant une déficience intellectuelle vers le point d'accès. Le site Web fournit également des ressources supplémentaires pour ceux qui sont actuellement inscrits au registre des services.

"Nous reconnaissons que de nombreuses personnes attendent des services financés par le ministère et qu'elles ne connaissent pas les autres ressources communautaires qui pourraient leur être offertes. Nous espérons que nos nouveaux outils, en ligne et sur papier, fourniront aux personnes et aux aidants naturels de précieux renseignements pour les aider à trouver d'autres formes de soutien communautaire ", déclare Kimberly.

SOPDI encourage les individus et les aidants naturels à partager leurs histoires personnelles sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #monParcoursSOPDI, pour aider à inspirer les futurs candidats et partager les ressources locales avec ceux qui sont actuellement sur le registre des services. À compter du 27 mars, un récit réconfortant sera disponible chaque semaine sur le site Web dsontario.ca et sur les réseaux sociaux de SOPDI. Tout le monde est invité à partager et à suivre les histoires, en utilisant le hashtag #monParcoursSOPDI pour aider à sensibiliser les gens.

À propos de Services l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI)

Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) est le point d'accès aux services aux adultes ayant une déficience intellectuelle financés par le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires (MSSCC) en Ontario. Il y a neuf organismes SOPDI répartis dans toute la province qui desservent des personnes dans différents comtés et régions.

Lorsqu'un enfant ayant une déficience intellectuelle atteint l'âge de 18 ans, les services aux enfants ayant une déficience intellectuelle prennent fin. Les personnes doivent faire une demande par l'entremise de SOPDI de leur région pour savoir si elles sont admissibles à recevoir du soutien financé par le MCCSS pour adultes qui pourrait être disponible dans leur collectivité.

Pour de plus amples renseignements, visitez dsontario.ca.

