Un demi-siècle au service de l'économie : le CPQ est fier de dévoiler les partenaires de son 50e anniversaire





MONTRÉAL, le 27 mars 2019 /CNW Telbec/ - Depuis le mois de janvier de cette année, le CPQ (Conseil du patronat du Québec), organisme consacré à susciter les meilleures conditions possibles favorisant la prospérité du Québec par un développement économique responsable et durable, célèbre son 50e anniversaire. Aujourd'hui, le CPQ est fier de dévoiler les partenaires qui ont voulu participer à souligner sa contribution au dynamisme et à la prospérité économique de la province.

« L'année 2019 marque 50 ans d'une histoire écrite avec et par des gens passionnés ainsi que des employeurs issus de divers horizons de même que leurs associations sectorielles. Depuis sa création, les entreprises du Québec ont pu compter sur une représentation crédible, rigoureuse et pertinente auprès des gouvernements, dans l'espace public et au sein de différentes structures et organismes paritaires », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. «Nous sommes très heureux de constater la qualité, la quantité ainsi que la diversité des partenaires qui ont décidé de se joindre à nous pour faire de cette année, une année mémorable.»

Par ailleurs, le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, sera présent lors du dîner-conférence qui aura lieu dans le cadre de la 50e assemblée générale annuelle du CPQ, le 12 avril prochain à Montréal.

Voici les partenaires majeurs du 50e anniversaire du CPQ :

Catégorie OR :

Bell Canada

Power Corporation du Canada

Banque Nationale

Catégorie Argent :

Bombardier

Lowe's Canada

Loto-Québec

Aéroport de Montréal

Énergir

Air Canada

Caisse de dépôt et placement du Québec

Raymond Chabot Grant Thornton

Catégorie Bronze :

Alcoa

Administration portuaire de Montréal

Partenaires associés :

Cogeco

Lavery Avocats

Intact Assurance

Groupe Desgagnés

Groupe Hewitt

TC Transcontinental

Banque Royale du Canada

Randstad

Partenaires associatifs :

Association des firmes de génie-conseil - Québec

Centre patronal SST

Association de la construction du Québec

« Les célébrations de cette année ne seraient pas possibles sans l'appui de l'ensemble de nos partenaires. Nous vous invitons à y prendre part avec fierté et à vous associer aux activités à venir! » de conclure, M. Dorval.

Pour plus de détails, veuillez cliquer ici.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, à l'issue d'un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic.

