La campagne « Nuts for a Healthier World » de l'INC lève 47 800 euros pour lutter contre la malnutrition infantile





REUS, Espagne, 27 mars 2019 /PRNewswire/ --

Grâce à la collaboration de Starline Global Trade Inc., Bösch Boden Spies GMBH and Co. KG, Noberasco SPA, Tomra Sorting Solutions, Campos Brothers Farms, John B. Sanfilippo and Son, Inc., MWT Foods, QiaQia Food Co. Ltd., Setton Pistachio of Terra Bella, Inc., ShoEi Foods Corporation, Samsons Traders et CWS Ingredients, la campagne a fait de sa mission une réalité.

Avec les 47 800 euros récoltés, Save the Children pourrait fournir un approvisionnement mensuel en petits paquets nutritifs à 2 041 enfants de Mauritanie, du Soudan du Sud et du Bangladesh .

Depuis le mois de janvier, 47 800 euros ont été récoltés au profit de l'ONG internationale Save the Children dans le cadre de la campagne « Nuts for a Healthier World » (Des fruits à coque pour un monde plus sain). La campagne mondiale de l'INC, International Nut and Dried Fruit Council (Conseil international des fruits à coque et des fruits secs) a dépassé l'objectif initial de 40 000 euros. Grâce à cette prouesse, Save the Children peut fournir chaque mois des petits paquets nutritifs à plus de 2 041 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère en Mauritanie, au Soudan du Sud et au Bangladesh.

L'année dernière, l'INC a créé une campagne vidéo pour sensibiliser au projet et début 2019, Save the Children s'y est unie et a transformé tous les partages vidéo en aide physique. L'INC a également demandé à ses membres de se joindre au projet en faisant un don et en donnant plus de moyens à la campagne. La vidéo principale a été partagée plus de 43 000 fois et les autres contenus ont été visionnés au total plus de 1,1 million de fois. En fin de compte, la visibilité de la campagne dans tous les médias et sur toutes les plateformes a concerné plus de 43 millions de personnes.

Le partenariat avec Save the Children ayant favorisé la collecte de fonds, des entreprises comme Starline Global Trade Inc., Bösch Boden Spies GMBH and Co. KG, Noberasco SPA, Tomra Sorting Solutions, Campos Brothers Farms, John B. Sanfilippo and Son, Inc., MWT Foods, QiaQia Food Co. Ltd., Setton Pistachio of Terra Bella, Inc., ShoEi Foods Corporation, Samsons Traders et CWS Ingredients sont devenues les porte-drapeaux de choix de la cause.

Goretti Guasch, directrice exécutive de l'INC, a témoigné : « Je suis ravie de voir le secteur des fruits à coque et des fruits secs se réunir à nouveau pour soutenir une cause aussi importante ». David del Campo, directeur de la coopération internationale et de l'action humanitaire chez Save the Children, a déclaré pour sa part : « Les fruits à coque ont beaucoup à offrir dans la plupart des cas de malnutrition et cette campagne nous a aidés à garantir aux femmes enceintes et aux jeunes enfants un accès à un traitement adéquat ».

L'INC remercie les membres de l'INC, la communauté de l'INC et surtout Save the Children d'avoir participé à la campagne.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=lHkWeC5ruZU

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/841367/INC_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/841368/INC_Save_the_Children.jpg

Contact avec la presse pour l'INC : press@nutfruit.org, téléphone : +34-977-33-14-16

