Un nouveau système de dialyse à domicile suisse reçoit une autorisation de commercialisation : la solution de dialyse péritonéale de PeriSafe® aide des milliers de patients atteints de maladies rénales chroniques





- Elle réduit les frais médicaux et améliore la qualité de vie des personnes concernées

ZURICH, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- La startup médicale suisse Peripal AG lance un nouveau dispositif auxiliaire innovant pour les patients nécessitant une dialyse péritonéale. Après avoir développé avec succès le dispositif en collaboration avec ETH Zurich, Peripal AG a reçu l'approbation pour le commercialiser sur le marché européen. Les patients peuvent désormais être dialysés à domicile de façon à la fois plus sûre et plus simple.

Mesurés par rapport au nombre de patients, les frais médicaux pour les patients souffrant d'insuffisance rénale sont excessivement élevés avec une moyenne de 2 à 3 % de l'ensemble des frais médicaux, qui s'élèvent à 3 milliards d'euros chaque année rien qu'en Allemagne. Le nombre de patients souffrant de maladies rénales chroniques continuera d'augmenter fortement au cours des années à venir. Afin d'endiguer la hausse spectaculaire du coût, le secteur de la santé doit davantage se concentrer sur les traitements à domicile, qui sont considérablement moins coûteux que les dialyses réalisées à l'hôpital.

Il est bien connu que la majorité des patients et des membres de leurs familles préfèreraient recevoir un traitement dans le confort de leur foyer, améliorant ainsi leur qualité de vie. Cependant, le risque d'infection, le vieillissement et les limites associées sont quelques-unes des raisons pour lesquelles seuls peu de patients choisissent finalement de réaliser leurs dialyses à domicile.

C'est là que Peripal AG, société basée à Zurich, entre en jeu. « Nous avons développé le dispositif en étroite collaboration avec des patients dialysés. Il est donc logiquement axé sur les besoins des personnes qui l'utilisent. L'ensemble de l'équipe en est très fière », a déclaré le Dr Sandra Neumann, PDG. PeriSafe®, qui peut être utilisé immédiatement chez les patients nécessitant une dialyse péritonéale, évite les infections et simplifie considérablement le processus de traitement.

Par conséquent, les patients qui n'étaient auparavant pas éligibles pour le traitement ont aussi la possibilité de recevoir une dialyse péritonéale. Aujourd'hui, environ 10 % de l'ensemble des patients dans le monde effectuent leur dialyse chez eux. Pourtant, des spécialistes et des études scientifiques ont conclu que le nombre potentiel de ces patients pourrait atteindre 35 %. Ce nouveau dispositif représente une étape importante dans la promotion de la dialyse à domicile, un processus qui est réclamé et soutenu depuis longtemps par les services de santé et les caisses de maladie de nombreux pays.

À propos de Peripal

Fondée en 2015, Peripal AG est une startup à financement privé d'ETH Zurich dans le secteur des technologies médicales. Peripal est une société spécialisée dans les technologies médicales qui développe des dispositifs et des solutions qui permettent à davantage de patients de recevoir leur traitement à domicile. Le premier produit de la société, PeriSafe®, permet aux patients souffrant de maladies rénales chroniques d'être dialysés chez eux, contribuant à la réduction des frais médicaux.

(https://mma.prnewswire.com/media/836505/Peripal_AG_PeriSafe.jpg)

(https://mma.prnewswire.com/media/836506/Peripal_AG_Logo.jpg)

Coordonnées du contact

Martin Dubach

Directeur des ventes et du marketing

+41 76 587 8007

martin.dubach@peripal.com

www.peripal.com

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 04:46 et diffusé par :