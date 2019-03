Accengage permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients directement sur WhatsApp





Accengage, société appartenant à Urban Airship et leader européen des technologies de CRM mobile et de notifications push, annonce aujourd'hui l'ajout de WhatsApp parmi ses canaux d'engagement client. Grâce à l'API WhatsApp Business, les marques peuvent désormais engager leurs clients potentiels et existants à l'aide de notifications push et de réponses automatiques. Pour encore plus d'efficacité et de simplicité, la nouvelle solution se base sur l'interface utilisateur d'Accengage pour la segmentation, la personnalisation, la gestion du multilingue et la connexion à d'autres outils.

En tant que fournisseur de solution WhatsApp Business, Accengage permet aux entreprises d'envoyer des messages WhatsApp personnalisés et d'interagir avec leurs bases de clients du monde entier, à très grande échelle.

Les entreprises qui utilisent Accengage peuvent désormais envoyer des notifications non promotionnelles et des réponses automatiques aux utilisateurs de WhatsApp ayant explicitement donné leur consentement. Ces notifications peuvent prendre la forme de mises à jour de statut de livraison ou d'horaires de vols, de rappels proactifs ou de détails sur une transaction après une réservation ou une commande, ainsi que de demandes de commentaires clients.

Ce nouveau canal d'Accengage ouvre la voie à encore plus de solutions potentielles combinant les technologies d'Accengage et d'Urban Airship. Des entreprises internationales du secteur de la grande distribution, du voyage et du divertissement affichent un fort intérêt pour de nouvelles fonctionnalités, par exemple : pouvoir créer une carte de fidélité personnalisée, un bon de réduction, une carte d'embarquement sur mobile ou un ticket à l'aide d'Urban Airship, puis utiliser WhatsApp via Accengage pour les transmettre aux clients.

« Avec plus de 1,5 milliard d'utilisateurs dans 180 pays, WhatsApp permet aux entreprises d'engager un plus grand nombre de leurs clients avec des expériences pertinentes et percutantes », déclare Patrick Mareuil, co-fondateur et ancien CEO d'Accengage, aujourd'hui directeur EMEA d'Urban Airship. « Nous constatons déjà que les entreprises du monde entier manifestent un intérêt particulier pour l'utilisation de WhatsApp comme nouveau canal en vue de toucher davantage de clients potentiels et existants, à des moments pertinents pour eux. »

À propos d'Accengage, une société Urban Airship

Fondé en 2010, Accengage est le leader européen des technologies de notifications push pour applications mobiles, sites web, Facebook Messenger et WhatsApp.

En janvier 2019, Urban Airship a fait l'acquisition d'Accengage, créant ainsi le plus grand acteur mondial du secteur de l'engagement client digital. Ensemble, Urban Airship et Accengage disposent de la technologie nécessaire pour créer des expériences client inédites grâce aux notifications push, messages in-app, SMS, e-mails, applications de messagerie, portefeuilles mobiles (Mobile Wallets) et bien d'autres canaux.

Accengage offre aux responsables marketing de plus de 70 pays la possibilité de renforcer l'engagement, la conversion et la fidélisation des consommateurs. L'entreprise envoie plus de 10 milliards de notifications push par mois à 900 millions de clients à travers le monde, pour le compte de plusieurs centaines de marques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.accengage.fr.

À propos de la solution d'Accengage pour les notifications WhatsApp

Accengage fournit l'API WhatsApp Business dans le cadre de sa technologie SaaS. Dans l'interface utilisateur d'Accengage, les entreprises peuvent créer des segments, préparer des messages, envoyer des notifications WhatsApp et analyser les performances. Les fonctionnalités déjà disponibles incluent notamment la gestion de messages multilingues, la personnalisation, l'automatisation et l'interconnexion avec des solutions CRM et marketing externes. Des équipes support et succès client multilingues se tiennent prêtes à accueillir de nouveaux clients et à les former à l'utilisation de ce nouveau canal.

