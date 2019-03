Un candidat séduisant a plus de chances de décrocher un poste, selon une étude menée par CVapp.fr





LEYDE, Pays-Bas, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une demande d'emploi, un candidat séduisant a bien plus de chances de décrocher un poste qu'un concurrent moins séduisant. Ceci se base sur une étude menée par CVapp.fr. Le fournisseur de services a soumis près de 300 candidatures numériques de deux candidats séduisants et deux candidats moins séduisants. Les lettres et CV étaient plus ou moins identiques, seule la photo jointe aux candidatures différait. Les candidats séduisants recevaient bien plus souvent une réponse positive.

Les candidats séduisants ont plus de chances de décrocher un poste

Parmi les candidats séduisants, 1 sur 6 (17 %) a reçu un demande d'entretien. Parmi les candidats moins séduisants, seul 1 sur 33 (3 %) a reçu une demande d'entretien des mêmes recruteurs.

« Les précédentes études nous avaient déjà montré que les recruteurs faisaient une distinction sur la base de l'origine raciale, mais le fait que la discrimination soit encore plus forte lorsqu'il s'agit de l'apparence est une conclusion très douloureuse », a déclaré Robin Bakker, de CVapp.fr.

Les recruteurs choisissent principalement des candidats séduisants du sexe opposé

Les recruteurs ont clairement une préférence pour les candidats séduisants du sexe opposé. Il est apparu que les recruteurs de sexe masculin avaient envoyé 69 % plus de réponses positives à une jolie candidate plutôt qu'à une candidate moins séduisante ayant plus ou moins le même CV. Les recruteurs hommes accordaient moins d'attention à l'apparence des hommes qui postulaient pour le même poste car les taux de réponse étaient plus ou moins identiques.

À l'instar de leurs homologues masculins, les recruteuses ont aussi clairement une préférence pour les candidats séduisants du sexe opposé. Le candidat séduisant recevait une réaction positive dans 73 % plus de cas que le candidat moins séduisant.

Vous pouvez trouver les résultats détaillés sur la page de l'étude à l'adresse : https://cvapp.fr/candidate-attractive-emploi

