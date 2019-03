L'introduction en bourse réussie d'Enerjisa Enerji reçoit un autre prix à Londres





ISTANBUL, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- Enerjisa Enerji a été récompensée par un prix international pour son offre publique d'achat en février 2018, la plus importante jamais réalisée dans le secteur privé turc. Lors de la remise des prix « Equity Capital Markets » (marchés des capitaux propres), l'une des plus prestigieuses cérémonies internationales des marchés financiers internationaux, organisée par Global Capital à Londres, Enerjisa Enerji a remporté le prix « ECM Deal of the Year in Turkey, the Middle East and North Africa » (Accord de l'année des marchés des capitaux propres en Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord). Assistant à la cérémonie au nom de Sabanc? Holding et d'Enerjisa Enerji, Bar?? Oran, directeur financier de Sabanc? Holding, a reçu le prix.

Organisés par Global Capital, les prix « Equity Capital Markets » sont considérés comme l'une des reconnaissances les plus prestigieuses des réussites obtenues dans l'ensemble des marchés des capitaux propres. Lors de la présente édition de cet évènement, Enerjisa Enerji, la plus grande entreprise turque d'énergie, a reçu le prix « ECM Deal of the Year in Turkey, the Middle East and North Africa ».

Enerjisa Enerji a reçu le prix à Londres le 19 mars dernier dans le cadre du programme, qui récompense depuis 2015 les principales organisations mondiales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour leurs transactions effectuées sur le marché des capitaux.

« Nous allons poursuivre notre trajectoire émaillée de succès. »

Dans l'allocution qu'il a prononcée lors de la cérémonie de remise des prix, Bar?? Oran, membre du conseil d'administration d'Enerjisa Enerji et directeur financier de Sabanc? Holding, a souligné que le prix prestigieux qu'il recevait au nom des 10 000 employés d'Enerjisa et des 63 000 employés de Sabanc? Holding illustre le travail acharné des deux entreprises. Il a ajouté :

« L'offre publique d'Enerjisa Enerji est la plus grande offre publique jamais réalisée dans le secteur privé en Turquie, et la quatrième faite par Sabanc? Holding. Enerjisa Enerji a clôturé l'année 2018 avec des résultats supérieurs aux engagements pris l'année précédente à l'égard des investisseurs. Chez Sabanc? Holding, nous allons créer en toute confiance un nouvel exemple de réussite au sein des marchés grâce à notre tradition de transparence et de respect de nos promesses dans le cadre des offres publiques. »

« Nous avons comme objectif d'apporter de la valeur ajoutée à toutes nos parties prenantes avec des pratiques de nouvelle génération. »

Sascha Bibert, directeur financier d'Enerjisa Enerji, s'est lui aussi exprimé au sujet du prix :

« Nous sommes très heureux d'avoir reçu un prix international aussi prestigieux pour notre offre publique, qui a taillé une nouvelle voie en Turquie. Conscients des responsabilités qui incombent à une entreprise pionnière et de premier plan comme la nôtre, nous accordons, chez Enerjisa Enerji, la priorité à la création de valeur la plus élevée pour tous nos investisseurs et nos parties prenantes. Forts de cette perspective, nous avons réalisé avec le plus grand succès une émission publique d'actions en février 2018 et avons suscité un vif intérêt auprès des investisseurs nationaux et étrangers. Nous avons reçu une demande totale 4,8 fois supérieure au nombre d'actions concernées par l'offre au cours du processus de constitution du livre d'ordres d'achat et nous sommes entrés dans l'histoire avec la plus grande offre publique jamais réalisée en Turquie et basée sur les livres turques (TRY). Suite à notre offre publique, nous avons continué d'obtenir des résultats financiers et d'exploitation supérieurs à nos objectifs et de créer une croissance réelle dont bénéficient nos actionnaires. Conformément à nos objectifs à moyen et long terme, nous poursuivrons nos efforts pour garantir la fourniture d'énergie durable en 2019. »

La plus grande offre publique d'achat du secteur privé en Turquie

Suite à l'offre publique d'achat qui a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs nationaux et étrangers, Enerjisa Enerji a été négociée sur Borsa Istanbul à partir du 8 février 2018. Avec une capitalisation boursière s'élevant à 7 380 000 000 de livres turques (TRY), l'offre publique d'Enerjisa Enerji est entrée dans l'histoire en qualité de plus grande offre publique jamais réalisée en Turquie sur la base des TRY.

(Logo : https://mma.prnewswire.com/media/841590/Enerjisa_Logo.jpg)

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/841588/Equity_Capital_Awards.jpg)

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/841587/Sascha_Bibert.jpg)

Communiqué envoyé le 27 mars 2019 à 04:00 et diffusé par :