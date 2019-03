eLichens définit le standard industriel pour la détection des fuites de gaz avec son nouveau capteur optique de méthane

Face à l'augmentation du nombre d'incidents liés aux fuites de gaz dans les secteurs industriel et résidentiel, eLichens, l'un des principaux concepteurs de capteurs de gaz, annonce aujourd'hui la sortie de son nouveau capteur...

L'Estonie, l'un des plus importants centres technologiques au monde, mène une campagne de recrutement internationale jusqu'à la fin du mois de mars en vue d'attirer dans le pays les meilleurs professionnels informatiques du monde entier et de les...

Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui que son nouveau partenaire à valeur ajoutée, Clearpath Robotics, va fournir ses capteurs lidar révolutionnaires à la plateforme robotique de recherche Clearpath. Clearpath...

GlobalLogic Inc., un leader de l'ingénierie des produits numériques, a annoncé aujourd'hui que Björn Ivroth rejoignait la société en tant que conseiller auprès de son conseil d'administration avec effet immédiat. M. Ivroth a...