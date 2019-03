Le Keio Plaza Hotel Tokyo accueille l'exposition sur la culture japonaise des sabres et des armures : « L'âme et la beauté des sabres et armures japonais par des artisans légendaires »





Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), l'un des hôtels internationaux les plus prestigieux du Japon, situé dans le quartier de Shinjuku, à Tokyo, s'apprête à accueillir une exposition spéciale intitulée « L'âme et la beauté des sabres et armures japonais par des artisans légendaires » qui présentera de magnifiques sabres et armures japonais, du jeudi 25 avril au jeudi 27 juin 2019, dans le hall du 3e étage de notre hôtel. Cette exposition fait partie de notre série de programmes culturels visant à faire connaître divers aspects de la culture japonaise, à notre clientèle de visiteurs provenant de 100 pays différents à travers le monde. Divers sabres et armures précieux et anciens, fabriqués durant la période Heian (entre 794 et 1185) et d'autres périodes de l'histoire du Japon seront exposés, ainsi que des « tsuba » (gardes de sabre séparant la poignée de la lame) et autres accessoires de sabres, décorés. Le 14 mai à partir de 17 h, deux maîtres dans l'art de dégainer le sabre, issus de l'école Ryushin Shouchi feront une démonstration dans le hall principal.

Sept sabres appartenant à différentes époques de l'histoire du Japon, depuis la période ancienne Heian (entre 794 et 1185) jusqu'à la période récente Heisei (entre 1989 et 2019), seront présentés aux visiteurs qui pourront apprécier les différentes techniques utilisées et les améliorations ayant eu lieu au fil du temps. Les visiteurs de l'exposition auront un bon aperçu de la beauté esthétique qui se traduit dans les divers motifs laissés sur les sabres par la trempe dans le cadre du procédé de forge, les fines décorations d'un centimètre, les gardes de sabre ou « tsuba », et d'autres aspects des sabres présentés. Les sabres figuraient parmi les objets symboliques les plus importants qui reflétaient l'esprit de la classe des guerriers dans l'histoire du Japon, et leur pertinence en tant qu'objets d'art et de culture particulièrement vénérés est toujours d'actualité dans le Japon moderne.

Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), situé à Shinjuku, en plein centre de la capitale japonaise, Tokyo, est l'un des plus grands hôtels internationaux du Japon.

