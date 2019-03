Les tout derniers efforts de développement de matériaux par Polyplastics ciblent les applications pour véhicules électriques (VÉ)





TOKYO, 27 mars 2019 /PRNewswire/ -- L'électrification des voitures étant en train de transformer l'industrie automobile, Polyplastics Co., Ltd., fournisseur de plastiques industriels de premier plan à l'échelle mondiale apporte une réponse avec des produits novateurs en résine, lesquels réussissent leur entrée sur le marché du véhicule électrique (VÉ) en tant que meilleure alternative que les métaux. Les matériaux DURANEX (R) PBT et DURAFIDE (R) PPS de la Société, destinés aux éléments périphériques de moteur comme les unités de commande de puissance (PCU), procurent des propriétés élevées d'isolation et abaissent l'absorption d'eau tout en répondant à des contraintes opératoires sévères (-40 °C à 150 °C, et jusqu'à 95 % d'humidité relative).

Le DURANEX (R) PBT CG7030 de Polyplastics assure une absorption d'eau inférieure et des caractéristiques élevées de cheminement électrique (IRC : 600 V) pour éléments sous haute tension comme les PCU. Le matériau présente une haute fiabilité pour les parties sous haute tension ne disposant pas de distances d'isolement suffisantes. L'eau et le sel peuvent s'introduire dans les parties sous haute tension et provoquer des problèmes de cheminement électrique, d'où la nécessité de matériaux aux valeurs d'IRC (indice de résistance au cheminement) élevées.

Polyplastics propose également le DURAFIDE (R) PPS 6150T73, lequel procure une haute résistance aux chocs thermiques, une forte stabilité dimensionnelle ainsi qu'une excellente résistance thermique et chimique pour applications de garnitures métalliques moulées destinées aux véhicules électriques. Les technologies des matériaux antérieurs les faisaient souffrir de résistance plus faible à la chaleur lorsque l'on augmentait l'aptitude au moulage (fluidité).

Polyplastics a également exploré de nouveaux matériaux afin de remplacer le métal dans les boîtiers de PCU. Les thermoplastiques devraient assurer un poids plus léger et une meilleure productivité. D'autres exigences essentielles portent toutefois sur la résistance, la stabilité dimensionnelle, le blindage électromagnétique et la conductivité thermique. Polyplastics est à l'heure actuelle en train de perfectionner spécifiquement des matériaux ayant des propriétés de blindage électromagnétique. La Société s'oriente aussi dans un travail de mise au point de ses matériaux pour d'autres applications de VÉ comme les moteurs et les batteries.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial de la mise au point et de la production de thermoplastiques techniques. Le portefeuille de produits du Groupe comprend le polytéréphtalate de butylène (PBT), le polysulfure de phénylène (PPS), le polyoxyméthylène (POM), le polymère cristaux liquides (PCL) et le copolymère d'oléfine cyclique (COC). Forte de plus de 50 années d'expérience, la Société s'appuie sur un solide réseau de recherche et développement, des ressources de production et de ventes.

DURANEX (R) et DURAFIDE (R) sont des marques de commerce déposées de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

