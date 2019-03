Déclaration conjointe sur la nomination de Catherine Cano au poste d'administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie





QUÉBEC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie du Canada, l'honorable Mélanie Joly, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Nadine Girault, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Nous sommes ravies de la nomination de la Québécoise Catherine Cano à titre d'administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour seconder la secrétaire générale, Mme Louise Mushikiwabo.

« En tant que numéro deux de l'OIF, l'administratrice assurera la gestion quotidienne des affaires administratives et financières de l'Organisation, ainsi que la mise en oeuvre de la programmation et des décisions adoptées par les chefs d'État et de gouvernement lors des Sommets de la Francophonie » déclarent les deux ministres.

« Grâce à ses diverses expériences en gestion, de même qu'à sa vaste connaissance des médias, des processus parlementaires et des enjeux internationaux, Mme Cano sera un atout précieux pour l'OIF et ses membres alors que l'Organisation se prépare à la tenue du Sommet de Tunis en 2020, qui marquera son 50e anniversaire. La nomination de Mme Cano est une reconnaissance du leadership canadien au sein de la Francophonie quand vient le temps de promouvoir les valeurs de démocratie et de transparence, ainsi que le respect des droits de la personne » poursuit la ministre Joly.

« Je suis heureuse de travailler en collaboration avec mon homologue québécoise, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault, et de souligner les excellentes relations que nos deux gouvernements entretiennent au sein des institutions de la Francophonie » a-t-elle ajouté.

« Je suis très fière que le Québec soit bien représenté au sein des plus hautes instances de l'OIF. Gestionnaire aguerrie, Mme Cano saura mettre à profit son expérience et son expertise dans la poursuite de la modernisation de la gouvernance de l'OIF, une priorité pour le gouvernement du Québec » souligne la ministre Girault.

« Je tiens également à souligner ma complicité avec la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, avec qui j'ai échangé et qui m'a offert l'assurance que le gouvernement du Québec a désormais son entrée directe aux plus hautes instances de l'OIF » a affirmé la ministre Girault.

Faits en bref

Le premier ministre du Canada , M. Justin Trudeau , et le premier ministre du Québec, M. François Legault, étaient tous deux au XVIIe Sommet de la Francophonie qui a eu lieu en octobre dernier à Erevan, en Arménie.

