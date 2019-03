Avis aux médias - La ministre Joly procédera à une annonce au sujet de la Maison Jean-Paul Raymond

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, fera une annonce importante au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, à propos de la Maison Jean-Paul Raymond, à Mirabel. Cette annonce...

Lundi, des ingénieurs du Programme saoudien pour le développement et la reconstruction du Yémen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen ou SDRPY) ont achevé une semaine d'étude sur le terrain dans quatre provinces yéménites : Al-Jawf,...