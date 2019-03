Publication par WilsonHCG du cinquième rapport annuel sur la marque employeur des entreprises listées dans le Fortune 500





WilsonHCG, société plusieurs fois primée fournissant mondialement des solutions de gestion de talents, a publié son cinquième « Fortune 500 Employment Brand Report » (rapport annuel sur la marque employeur, des entreprises listées dans le Fortune 500).

Le rapport analyse et classe la marque employeur de chacune des entreprises du classement Fortune 500 sur la base de plus de 17 000 points de données, répartis dans six catégories clés de marque et de promotion employeur. Il identifie également les tendances et les changements liés au recrutement et à l'intégration des employés tout au long du processus d'embauche.

« À l'échelle mondiale, l'environnement de recrutement actuel est le plus compétitif de tous les temps », a déclaré John Wilson, PDG de WilsonHCG. « L'une des principales conclusions du rapport indique qu'un grand nombre d'entreprises de premier plan offrent aux candidats une expérience hyper personnalisée. Le fait que l'expérience candidat soit positive et personnalisée a plus d'importance que jamais. »

Chaque entreprise du palmarès Fortune 500 a été évaluée en fonction de six catégories de marques employeurs, regroupées sous quatre aspects du processus d'embauche : sensibilisation et attirance, recrutement, expérience candidat, et expérience employé.

« Les dirigeants me demandent régulièrement ce qu'ils devraient faire pour trouver et embaucher les meilleurs candidats », a confié Kim Pope, vice-président exécutif de Global Client Solutions, chez WilsonHCG. « En montrant comment certaines des plus grandes entreprises mondiales positionnent leur marque employeur, ce rapport constitue un excellent guide pour les organisations qui souhaitent renforcer leur propre image de marque. »

Principales conclusions :

Le marketing de recrutement est l'élément de marque employeur le plus négligé

Les données prouvent que le marketing de recrutement est l'élément de marque employeur le plus négligé. Environ 73 % des entreprises du palmarès Fortune 500 analysées ont obtenu moins de 50 % des points possibles, tandis que 25 organisations n'ont obtenu aucun point dans cette catégorie.

L'importance de mettre en valeur la RSE est encore mal cernée

Seulement 6 % des Fortune 500 ont obtenu une note parfaite dans cette catégorie, et 80 % n'ont reçu qu'un tiers des points possibles. La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est essentielle pour les employés et a été qualifiée de « question importante » par 77 % des personnes interrogées dans le rapport « Global Human Capital Trends » de Deloitte en 2018.

On remarque que les organisations ayant fait l'objet d'évaluations rigoureuses ont notablement renforcé leurs efforts en vue d'améliorer leur marque employeur

General Electric, Wells Fargo et Facebook figurent toutes trois dans le top 20, même si chacune de ces sociétés a fait face à des défis de marque d'entreprise, au cours de ces 12 derniers mois. Leur meilleur classement est dû aux plus grands efforts déployés par ces trois organisations durant la même période pour créer des marques employeurs personnalisées et modernes.

Pour accéder à une copie du rapport 2019 des 100 plus grandes marques employeurs, du palmarès Fortune 500, veuillez consulter notre site Internet.

À propos de WilsonHCG

Société plusieurs fois primée fournissant mondialement des solutions de gestion de talents, WilsonHCG aide les entreprises à élaborer des programmes modernes d'optimisation des effectifs. Présente sur six continents et dans 40 pays, l'organisation propose une vaste gamme de solutions novatrices d'acquisition et de gestion des talents, ainsi que des services complémentaires, notamment des conseils en recrutement de cadres, technologies et marques employeurs.

