GlobalLogic nomme le PDG d'expérience Björn Ivroth en tant que conseiller auprès du conseil d'administration

GlobalLogic Inc., un leader de l'ingénierie des produits numériques, a annoncé aujourd'hui que Björn Ivroth rejoignait la société en tant que conseiller auprès de son conseil d'administration avec effet immédiat. M. Ivroth a récemment officié en tant que PDG d'EVRY, un prestataire de services et de logiciels informatiques nordique de premier plan. Dans ce rôle, il collaborera avec le conseil, le PDG, et d'autres dirigeants accomplis pour contribuer au développement et à l'exécution des stratégies de croissance qui mènent l'activité européenne de GlobalLogic.

« Nous sommes ravis d'accueillir quelqu'un du calibre de Björn dans le cadre de notre équipe consultative, » a déclaré Shashank Samant, PDG de GlobalLogic. « Son expérience en tant que dirigeant opérationnel, et ses connaissances approfondies du marché européen sont des atouts considérables pour GlobalLogic, et nous avons hâte de tirer parti de son expertise alors que nous poursuivons l'expansion de notre empreinte européenne. »

M. Ivroth a débuté sa carrière comme consultant en gestion chez McKinsey & Company. Parmi ses autres premières expériences professionnelles, il a également occupé des rôles de direction axés sur les services informatiques chez Accenture et IBM. Sa carrière l'a ensuite amené à occuper le poste de PDG chez CGI Suède, une partie de la grande multinationale de services informatiques CGI, où il a réalisé la fusion de CGI et de Logica en Suède, ce qui a transformé le secteur et considérablement renforcé la position de CGI sur le marché suédois.

M. Ivroth a été ultérieurement nommé PDG d'EVRY en mars 2015. À ce poste, il a mené la société avec succès à travers des transformations d'entreprise stratégiques majeures, axées sur les améliorations opérationnelles, l'innovation, et la création d'une croissance rentable pour l'entreprise. Sous sa direction, EVRY a effectué son introduction en bourse (Initial Public Offering, IPO) en juin 2017. Björn a pris sa retraite de ce rôle fin 2018.

« Dans toutes les industries, les organisations cherchent à générer davantage de valeur, à accroître l'implication du client, et à créer de nouveaux flux de revenus grâce aux logiciels, » a déclaré M. Ivroth. « Je constate un besoin important pour les sociétés de premier plan tel que GlobalLogic de satisfaire cette demande de la clientèle, et je suis très impatient et fier de collaborer avec eux sur ce parcours vers la croissance. »

« Il s'agit d'une période passionnante pour GlobalLogic, alors que nos clients cherchent à évoluer et à innover grâce à la transformation numérique, » a déclaré D. Rolf Werner, responsable pour l'Europe, GlobalLogic. « Je suis ravi de voir Björn rejoindre notre société innovante en tant que conseiller principal et ai hâte de collaborer avec lui pour accélérer la croissance de GlobalLogic en Europe. »

GlobalLogic intègre une conception stratégique avec une ingénierie complexe au nom des clients pour stimuler l'innovation interprofessionnelle. Au cours de la dernière décennie, la société a renforcé sa présence dans les pays européens, en développant en parallèle ses activités et ses capacités de service régional. L'ajout de dirigeants principaux à sa direction et d'équipes consultatives accélérera encore davantage les ambitions de croissance de la société en Europe et au-delà.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic est un leader en ingénierie de produits numériques. Nous aidons nos clients à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et expertise sectorielle verticale, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Ayant son siège social dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa profonde expertise ses clients des secteurs des communications, de l'automobile, de la santé, de la technologie, des médias, du divertissement, de la fabrication et des semi-conducteurs. www.globallogic.com

GlobalLogic est une marque de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

