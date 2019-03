Quinbrook Infrastructure Partners conclut un accord avec Mercatus





Mercatus, l'une des principales plateformes de gestion d'investissements et d'actifs spéculatifs, a annoncé aujourd'hui le lancement initial de Quinbrook Infrastructure Partners avec la plateforme Investment Lifecycle Management (ILM) de Mercatus.

Quinbrook investit dans un large éventail d'actifs d'infrastructure énergétique à faible empreinte carbone et à énergie renouvelable couvrant l'énergie éolienne terrestre, l'énergie photovoltaïque (PV) solaire distribuée et à échelle commerciale, le stockage sur batterie, la capacité de pointe et les « réseaux d'électricité intelligents ». Quinbrook a annoncé récemment la clôture définitive de sa dernière opération de levée de fonds qui a récolté plus de 1,6 milliards USD auprès d'investisseurs institutionnels pour soutenir des investissements à valeur ajoutée sur les marchés américain, britannique et australien.

La plateforme Investment Lifecycle Management (ILM) de Mercatus systématise et centralise les données des actifs, du financement et des portefeuilles pour offrir aux investisseurs des analyses précises et de solides perspectives en temp réel sur les indices ESG, les risques et la performance.

« Mercatus nous a offert le rendement le plus rapide sur nos besoins les plus pressants en rationalisant notre façon de travailler avec notre gamme de sociétés de portefeuille en pleine expansion et en préparant la mise à niveau numérique de nos capacités de gestion d'actifs. Nous avons procédé au lancement en moins de 3 mois » a déclaré David Scaysbrook, cofondateur et associé directeur de Quinbrook Infrastructure Partners. « Notre objectif est d'établir Quinbrook parmi les gestionnaires d'actifs et les investisseurs axés sur les processus opérationnels les plus performants dans le monde, grâce à un accès en temps réel aux données de performance réelle. ce qui permet de mieux informer les prises de décision proactives et la production des rapports. En utilisant Mercatus pour systématiser les données et les flux opérationnels sur l'ensemble de nos sociétés de portefeuille, nous cherchons à atteindre des niveaux d'évolutivité et d'efficacité managériale supérieurs pour pouvoir progresser avec plus de rapidité et d'intelligence et fournir par la même occasion des bénéfices tangibles à nos investisseurs. »

Principales exigences posées par Quinbrook pour la solution:

Cohérence : des rapports et des données uniformes en temps réel sur l'ensemble des sociétés de portefeuille Efficacité : consacrer plus de temps à la gestion des investissements, et moins de temps aux tâches administratives et aux rapports Évolutivité : produire l'infrastructure permettant à chaque société d'être autosuffisante pour une nouvelle croissance Visibilité : dans l'évaluation des risques, des performances et des données prévisionnelles Excellence opérationnelle : à travers l'automatisation et les contrôles centralisés des modèles et données afin de réduire les risques d'erreurs et d'améliorer les tendances en temps réel

« Le plus remarquable est la vision qu'adopte Quinbrook pour s'assurer un avantage concurrentiel et tirer parti des techniques de pointe en tant que facteurs de différentiation essentiel pour les sociétés en commandite (SCS) alors que celles-ci rivalisent avec les grandes sociétés mondiales de capital-investissement » a déclaré Haresh Patel, PDG de Mercatus. « Quinbrook considère les étapes du chemin à négocier et comprend ce qu'elles impliquent en terme de complexité et de croissance. La société crée une plateforme technologique alignée sur ses sociétés de portefeuille et les sociétés en commandite, en assurant la visibilité, la traçabilité et le contrôle complets de toutes les données et de chaque tendance qui en dérive. Il est passionnant de voir une entreprise tirer pleinement parti de chaque élément de notre plateforme pour en optimiser le rendement. »

Quinbrook lance la plateforme ILM de Mercatus avec cinq sociétés de portefeuille dans son fond à faible empreinte carbone (Low Carbon Power Fund). Pour plus d'informations sur Mercatus ILM, veuillez consulter le site www.gomercatus.com.

À propos de Quinbrook

Quinbrook Infrastructure Partners (www.quinbrook.com) est un gestionnaire de placements spécialisés ciblant exclusivement la gestion d'actifs opérationnels et d'investissements dans les infrastructures de l'énergie renouvelable et à faible empreinte carbone aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Quinbrook est dirigée et administrée par une équipe expérimentée de spécialistes de l'industrie de l'énergie qui ont investi collectivement plus de 17 milliards USD dans les actifs d'infrastructure énergétique depuis le début des années 1990, ce qui représente plus de 30 GW en capacité d'approvisionnement. L'équipe de gestion des actifs et des investissements de Quinbrook dispose de bureaux à Houston, à Londres, à Jersey et sur la Gold Coast d'Australie. Quinbrook gère actuellement le fond à faible empreinte carbone qui a investi dans l'énergie éolienne, solaire, le stockage sur batterie, les centrales de pointe au gaz et les « réseaux d'électricité intelligents » et également dans Cape Byron Power (www.capebyronpower.com), l'un des plus grand générateurs d'énergie en ruban entièrement renouvelable en Australie.

À propos de Mercatus

Important fournisseur de solutions de gestion des investissements et des actifs alternatifs, Mercatus permet aux investisseurs de maximiser les rendements, accélérer la croissance et atténuer les risques. Mercatus est la seule plateforme à consolider de manière systématique les données de portefeuilles et d'actifs, automatiser et contrôler l'analyse financière et à faciliter les décisions et la collaboration sur l'ensemble du cycle de vie des investissements. Un grand nombre des plus importants fonds au monde tirent parti de Mercatus afin de gérer plus de 450 milliards USD d'actifs et d'investissements sur 118 pays et 11 classes d'actifs. Mercatus a son siège social dans la Silicon Valley et des bureaux en Europe et en Inde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gomercatus.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

