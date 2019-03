Andersen Global fait son entrée au Qatar





Andersen Global a annoncé aujourd'hui un accord de collaboration au Qatar avec Al-Khalifa Law, un cabinet juridique de premier plan basé à Doha. Cette collaboration est la première pour Andersen Global au Qatar et fait partie du plan de croissance continue de l'organisation au Moyen-Orient.

Fondé il y a 20 ans de cela, Al-Khalifa Law s'est établi comme un cabinet de premier plan dans la région. L'équipe de Al-Khalifa Law jouit d'une expérience diversifiée et profonde dans la prestation de services pour une grande variété de secteurs d'entreprise, et notamment en matière de contrats commerciaux, de taxes, d'emploi, d'immobilier et de vente au détail, de propriété intellectuelle, de résolution des litiges et de contentieux et d'arbitrage.

« La collaboration avec Andersen Global qui apporte avec elle une culture de conservation, de transparence et d'offre de services parmi les meilleurs de leurs catégories, fut une décision évidente pour nous, » a déclaré Hamzeh Abdelhady, directeur général du bureau de Al-Khalifa Law. « Nous pourrons désormais continuer de fournir des services de qualité sur le marché tout en proposant une association homogène d'experts de premier plan dans le monde entier et directement à nos clients. »

« Hamzeh et son équipe ont acquis au cours des 20 dernières années une expérience impressionnante dans l'offre de services spécialisés aux entreprises internationales, » a commenté Mark Vorsatz, président du conseil d'administration de Andersen Global et PDG de Andersen Tax LLC. « Le Qatar devient un emplacement de plus en plus important au Moyen-Orient et continuera d'y occuper une place sans cesse plus significative en tant que marché pour les services juridiques et fiscaux. La région continue de diversifier son économie et les investissements transfrontaliers sont en augmentation, et c'est pourquoi la collaboration avec Al-Khalifa nous permettra de fournir encore davantage de services parmi les meilleurs de leurs catégories au Moyen-Orient. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 134 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

