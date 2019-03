Le CN tiendra son assemblée annuelle des actionnaires 2019 à Montréal le 30 avril 2019





MONTREAL, 26 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 à Montréal, le 30 avril 2019, à l'occasion de son 100e anniversaire.



L'assemblée aura lieu dans le Salon Windsor de l'édifice Le Windsor, situé au 1170, rue Peel, à Montréal, à compter de 10 h (heure avancée de l'Est). On pourra suivre la diffusion audio de l'assemblée dans la section « Investisseurs » du site Web du CN, à l'adresse www.cn.ca/fr/investisseurs .

Les documents ci-après du CN peuvent être consultés dans la section « Investisseurs » du site Web de la Compagnie : l'Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et Circulaire de sollicitation de procurations, le Rapport annuel 2018 ainsi que la Notice annuelle et le formulaire 40-F de 2018.

Le CN est heureux de tenir son assemblée annuelle à Montréal, ville dans laquelle se situe son siège social, puisque 2019 marque notre 100e anniversaire. Depuis ses débuts en 1919, le CN a joué un rôle important dans l'édification du pays. Pour le 100e anniversaire du CN, nous vous invitons à découvrir et à fêter les gens, les endroits et les moments qui nous ont forgés. CN100 ? Célébration en mouvement, une exposition itinérante présentant une sélection d'expériences enrichissantes, s'arrêtera dans des villes d'Amérique du Nord. Pour la famille élargie et les amis du CN, ce sera une occasion unique de contempler le chemin parcouru tout en imaginant ce que l'avenir nous réserve.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .



Sources Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur principal Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 514 399-7956 514 399-0052

