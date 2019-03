Jaguar Land Rover choisit Spirent Solutions pour ses tests de conformité Ethernet embarqué





Spirent Communications plc (LSE:SPT), un fournisseur de premier plan de solutions de test de la connectivité et de l'autonomie automobiles, a annoncé aujourd'hui que Spirent solutions a été choisie par Jaguar Land Rover pour vérifier la mise en réseau de l'Ethernet embarqué de nouvelle génération.

Les véhicules modernes possèdent jusqu'à 100 calculateurs de régulation moteurs, et, alors que les véhicules sont plus nombreux à proposer des fonctionnalités avancées telles de multiples caméras et systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), les concepteurs automobiles doivent adopter des réseaux embarqués à bande passante supérieure. L'Ethernet automobile est dérivé de la même technologie Ethernet robuste utilisée aujourd'hui dans les réseaux de communication, à laquelle viennent s'ajouter des protocoles automobiles spécifiques et une nouvelle connectivité de la couche physique, conçue pour l'environnement automobile.

Afin de contribuer à développer et vérifier ses systèmes Ethernet automobiles et identifier les meilleurs modèles Ethernet pour ses véhicules, Jaguar Land Rover a choisi les solutions Spirent C50 et Spirent TTworkbench pour tester la performance de ses réseaux Ethernet, et vérifier la conformité, aux normes d'essai TC8 d'Open Alliance et AVB d'AVNU, de ses calculateurs de régulation moteurs.

"La solution C50 et le logiciel TestCenter de Spirent aideront Jaguar Land Rover à vérifier la solidité de ses réseaux Ethernet embarqués," a déclaré Thomas Schulze, Directeur du Développement commercial de l'activité automobile de Spirent. "Alors que les véhicules deviennent plus connectés et autonomes, Spirent aide de plus en plus d'organisations à garantir que ces nouvelles fonctionnalités offrent les expériences et la sécurité attendues par les utilisateurs finaux," a-t-il poursuivi.

TTworkbench est un environnement intégré de développement (IDE) et d'exécution de tests entièrement intégré, destiné à n'importe quel type de projet d'automatisation de tests. Pour cet IDE, Spirent propose des cas d'essai prêts à l'usage pour tout un éventail de normes de tests internationaux, dont la spécification d'OPEN Alliance pour les tests Ethernet de calculateur automobile et le profil AVB automobile d'AVNU pour les applications urgentes, qui sont critiques pour Jaguar Land Rover.

Pour de plus amples informations au sujet des solutions automobiles de Spirent, veuillez visiter: http://www.spirent.com/Solutions/Automotive

A propos de Spirent

Spirent Communications plc. (LSE: SPT) propose des solutions de test, de mesure, d'analyse et d'assurance pour les dispositifs et réseaux de nouvelle génération. La société fournit des produits, services et informations relatives à l'Ethernet haut débit, au positionnement et aux marchés d'infrastructure des réseaux mobiles, avec une attention croissante sur la prestation de service, la cybersécurité et la 5G. Spirent accélère la transition des appareils connectés, de l'équipement et des applications réseau - des laboratoires de développement au réseau opérationnel, continuant d'innover dans l'optique de solutions autonomes de prestation de service et de tests automatisées.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.spirent.com et nous suivre sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 17:40 et diffusé par :