Aliments Sofina souligne la sécurité des consommateurs lors de la manipulation de volaille crue

MARKHAM, ON, le 26 mars 2019 /CNW/ - Les produits de poulet panés crus surgelés sont délicieux, faciles à préparer et représentent une source de protéines abordable. C'est pourquoi ils sont l'un des principaux choix de repas des familles canadiennes depuis des années. Malheureusement, malgré tous les efforts d'éducation déployés par l'industrie, y compris les organismes de réglementation, un petit nombre de consommateurs contractent chaque année la salmonellose.

«La sécurité alimentaire est primordiale pour nous et nous restons déterminés à produire des produits alimentaires sûrs pour les Canadiens», a déclaré Rick Turvey, vice-président exécutif, Aliments Sofina Inc. «Nos usines de production respectent ou dépassent les normes internationales les plus élevées en matière de sécurité alimentaire ».

Les salmonelles existent naturellement dans le poulet et sont complètement détruites lorsque la viande est cuite à la bonne température. Les mesures prises par Aliments Sofina consistent notamment à alerter les consommateurs sur le fait que le produit est cru en améliorant l'emballage, en ajoutant des libellés tels que « cru » ou « non cuit », en utilisant des icônes visuelles dans la section des instructions et en imprimant les instructions de cuisson sur les sacs intérieurs.

«Les produits panés et panés crus ont une apparence dorée et ont l'air cuits, mais il s'agit de poulet cru», a ajouté Monsieur Turvey. « Un récent rappel de produit a été mené parce qu'un consommateur a préparé le produit en utilisant un micro-ondes. Nous sommes donc conscients de la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer notre message de sécurité aux consommateurs quant aux bonnes pratiques de cuisson ».

Tel que communiqué par Aliments Sofina, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et l'Agence de la santé publique du Canada:

Les consommateurs qui préparent des produits de poulet panés congelés devraient prendre les précautions suivantes pour protéger leur santé:

Ne mangez pas des produits de poulet pané et congelé cru, ou insuffisamment cuit . Faites cuire tous les produits de poulet cru, pané, et congelé jusqu'à ce qu'ils atteignent une température interne d'au moins 74 °C (165 °F) pour faire en sorte qu'ils peuvent être mangés en toute sécurité. Utilisez un thermomètre numérique pour aliments pour vérifier la température. Insérez le thermomètre sur le côté du produit et enfoncez-le jusqu'au centre. Les thermomètres à viande qui vont au four et qui sont conçus pour vérifier des poulets entiers ou des rôtis pendant la cuisson ne conviennent pas pour vérifier la température des pépites, des bâtonnets, des burgers ou des frites.

. Faites cuire tous les produits de poulet cru, pané, et congelé jusqu'à ce qu'ils atteignent une température interne d'au moins 74 °C (165 °F) pour faire en sorte qu'ils peuvent être mangés en toute sécurité. Utilisez un thermomètre numérique pour aliments pour vérifier la température. Insérez le thermomètre sur le côté du produit et enfoncez-le jusqu'au centre. Les thermomètres à viande qui vont au four et qui sont conçus pour vérifier des poulets entiers ou des rôtis pendant la cuisson ne conviennent pas pour vérifier la température des pépites, des bâtonnets, des burgers ou des frites. Ne préparez pas ces produits au micro-ondes .

. Suivez toujours les instructions de cuisson indiquées sur l'emballage , y compris pour les produits dont l'étiquette porte la mention « non cuit », « cuire et servir », « prêt à cuire » et « prêt à mettre au four ».

, y compris pour les produits dont l'étiquette porte la mention « non cuit », « cuire et servir », « prêt à cuire » et « prêt à mettre au four ». Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau chaude savonneuse avant et après avoir manipulé des produits de poulet cru, pané, et congelé.

Utilisez une assiette, une planche à découper et des ustensiles distincts lorsque vous manipulez des produits de poulet cru, pané et congelé afin de prévenir la propagation de bactéries nuisibles.

Ne réutilisez pas les assiettes, les planches à découper ou les ustensiles qui sont entrés en contact avec des produits de poulet cru, pané et congelé pour servir le produit cuit, à moins qu'ils n'aient été bien lavés.

Pour plus d'informations sur les températures de cuisson et la manipulation des aliments, consultez la section Santé / Alimentation et Nutrition du site Web du gouvernement du Canada à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-generaux-salubrite/temperatures-securitaires-cuisson-interne.html.

À propos d'Aliments Sofina Inc.

La société Aliments Sofina Inc., dont le siège social est à Markham (Ontario), est une entreprise canadienne privée dont la vocation est de fournir des produits alimentaires savoureux et de haute qualité aux consommateurs. Aliments Sofina Inc. est l'un des chefs de file au pays en matière de fabrication de produits de protéines de première transformation et de transformation secondaire, tant pour des clients détaillants que fournisseurs de services alimentaires. La compagnie offre une vaste gamme de produits de marques nationales et maison de porc, de boeuf, de dinde et de poulet. La famille de produits de marque Sofina inclut Cuddy, Lilydale, Janes, Mastro, San Daniele, Fletcher's, Vienna et Zamzam. Aliments Sofina exploite actuellement 16 installations de production homologuées HACCP au Canada ainsi que trois écloseries, deux centres de distribution et compte près de 5 000 employés. Pour en apprendre plus au sujet d'Aliments Sofina, visitez www.sofinafoods.com.

