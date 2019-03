La Banque Scotia accueille deux candidats clés dans ses équipes des Services aux grandes entreprises et des Services bancaires d'investissement à Montréal





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui d'importantes nominations au sein de ses équipes des Services aux grandes entreprises et des Services bancaires d'investissement à Montréal.

Luc Ouellet a été nommé au poste de directeur général et chef, Services aux grandes entreprises et Services bancaires d'investissement, et Sébastien Perron-Carle, au poste de premier directeur, Services bancaires d'investissement. Ils exerceront tous deux leurs fonctions à Montréal.

« La Banque Scotia est fière d'attirer des leaders chevronnés qui contribuent à rehausser notre offre de services, a déclaré Dany Beauchemin, cochef, Services aux grandes entreprises et Services bancaires d'investissement. Luc et Sébastien ont une capacité avérée à produire de solides résultats qui leur servira assurément dans le cadre de leurs fonctions à la Banque; ils constituent des ajouts importants à notre équipe de Montréal. »

Comptant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des services de banque d'investissement, M. Ouellet a agi à titre conseiller dans le cadre d'importantes transactions de fusions et acquisitions, et possède des compétences approfondies en financement de structures de capital complexes. M. Perron-Carle nous fera également bénéficier de sa vaste expérience en matière de transactions financières en ce qui a trait aux services-conseils pour fusions et acquisitions et aux marchés des capitaux.

MM. Ouellet et Perron-Carle entreront en fonction au printemps 2019.

