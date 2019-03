AerSale construira le prochain avion-citerne Aero Air / Erickson Aero Tanker pour l'extinction des incendies de forêt





AerSale®, un fournisseur mondial d'avions à mi-vie, de moteurs, de matériaux opérationnels d'occasion, et de services de maintenance, de réparation et de révision (MRR), a annoncé aujourd'hui qu'il avait signé un contrat avec Aero Air / Erickson Aero Tanker pour construire un nouvel avion-citerne de lutte contre les incendies pour la flotte de la société dans l'installation de MMR d'AerSale à Goodyear, dans l'Arizona. La conversion du 6e appareil MD-87, commencera officiellement le 1er avril et marquera la sixième modification de cet appareil réalisée par AerSale à Goodyear.

« L'Erickson Aero Tanker est un bombardier à eau très versatile et nous sommes fiers de poursuivre notre travail pour agrandir leur flotte et renforcer la puissance des forces aériennes de lutte contre les incendies, » a déclaré Charlie McDonald, vice-président senior des services MRR chez AerSale. « Cet appareil modifié se classera parmi les meilleurs avions-citernes disponibles pour lutter contre les incendies de forêt dans le pays pour les années à venir. »

Une fois ses modifications terminées, le nouveau Erickson Aero Tanker aura une vitesse de croisière de 450 noeuds (243 km/h), transportera 3000 gallons (11 356 litres) de retardateur de feu dans des environnements pouvant aller jusqu'à 40 °C, bénéficiera d'une portée chargé de 900 miles (1448 km), ne nécessitera que d'une piste de 5 200 pieds (1585 mètres) chargé, et pourra décoller et atterrir en charge pleine.

Outre la conversion de l'appareil MD-87 original en avion-citerne, AerSale réalise également toute la maintenance lourde sur la flotte Erickson Aero Tanker.

À propos d'AerSale

Leader mondial de l'aviation célébrant ses dix années d'existence, AerSale est spécialisé dans la vente, la location et l'échange d'avions, de moteurs et de composants d'occasion, et fournit une large gamme de services de maintenance, de réparation et de révision (MRR) et de services d'ingénierie pour les avions commerciaux et leurs composants. AerSale propose également des services de gestion d'actifs aux propriétaires d'avions en fin de vie, et de portefeuilles de moteurs. Basée à Coral Gables, en Floride, AerSale a des bureaux et des opérations aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour de plus amples informations, visitez notre site Web www.aersale.com ou contactez le service des Relations avec les médias d'AerSale au (305) 764-3200 ou par e-mail à l'adresse media.relations@aersale.com.

